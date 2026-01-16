¾®³Þ¸¶¤Þ¤æ¡¢Éã¡¦¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡¸µÆü¤Ë¤Ï²þÌ¾¤âÈ¯É½
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¡Ê52¡Ë¤ÎÌ¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®³Þ¸¶¤Þ¤æ¡Ê27¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤¬1Æü°ã¤¤¤È¤¤¤¦Êì¤È¼«¿È¤Î¡È¹çÆ±ÃÂÀ¸²ñ¡É¤ò²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤äÉã¡¦Æ»Âç»á¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥ºÍ¥¾¡¤ÇÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¡×¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÇÉã¡¦¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¾®³Þ¸¶¤Þ¤æ
¡¡2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¾®³Þ¸¶çýÍ³¡×Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤æ¤Ï¡¢¸µÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤´Êó¹ð¤Ç¤¹ ËÜÆü¤è¤ê³èÆ°Ì¾¤ò"¾®³Þ¸¶çýÍ³" ¤«¤é "¾®³Þ¸¶¤Þ¤æ" ¤Ø¤Ò¤é¤¬¤ÊÉ½µ¤Ë²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬27ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÃå¡¹¤ÈÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ë¡Ä¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ý¥ó¥³¥Ä°·¤¤¤ÎÆü¡¹¡Ä¾Ð ¤â¤¦¾¯¤·¥·¥ã¥ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬1Æü°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê²ÈÂ²¤Ç¹±Îã¤Î¹çÆ±ÃÂÀ¸²ñ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉã¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â¾Ð´é¤òºî¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¡£ËèÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¡£Æ»Âç»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤æ¤Á¤ã¤ó¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¤Þ¤¿À§ÈóËÌ³¤Æ»¤Ø¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥ºÍ¥¾¡¤ÇÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤æ¤Ï1999Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò±þ±ç¤·»Ï¤á¤Æ12Ç¯ÌÜ ÉáÃÊ¤Ï³°Ìî±þ±çÀÊ¤Ç»î¹ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤Âç¹¥¤Âç¹¥¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥ºÍ¥¾¡¤ÇÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¡×¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÇÉã¡¦¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¾®³Þ¸¶¤Þ¤æ
¡¡2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¾®³Þ¸¶çýÍ³¡×Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤æ¤Ï¡¢¸µÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤´Êó¹ð¤Ç¤¹ ËÜÆü¤è¤ê³èÆ°Ì¾¤ò"¾®³Þ¸¶çýÍ³" ¤«¤é "¾®³Þ¸¶¤Þ¤æ" ¤Ø¤Ò¤é¤¬¤ÊÉ½µ¤Ë²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤æ¤Á¤ã¤ó¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¤Þ¤¿À§ÈóËÌ³¤Æ»¤Ø¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥ºÍ¥¾¡¤ÇÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤æ¤Ï1999Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò±þ±ç¤·»Ï¤á¤Æ12Ç¯ÌÜ ÉáÃÊ¤Ï³°Ìî±þ±çÀÊ¤Ç»î¹ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤Âç¹¥¤Âç¹¥¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£