BIGBANG・D-LITE、有明アリーナ公演中止発表「2月初旬より集中治療と回復に努めるため」 大阪公演は開催【報告全文】
BIGBANGのD-LITE（ディライト／DAESUNG）が、3月3日、4日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで開催する予定だった『D-LITE 2025 ASIA TOUR:D’s WAVE ENCORE -JAPAN』を中止することを16日、公式サイトを通じて発表した。
公式サイトでは「『D-LITE 2025 ASIA TOUR:D’s WAVE ENCORE -JAPAN』に関するご案内」と題し、「『D-LITE 2025 ASIA TOUR:D’s WAVE ENCORE -JAPAN』につきまして、2026年1月31日（土）・2月1日（日）Asue アリーナ大阪（大阪）、3月3日（火）・3月4日（水）に有明アリーナ（東京）で日本公演の開催を予定しておりましたが、医師よりD-LITEの喉の回復を最優先にするよう診断されたことを受けて2月初旬より集中治療と回復に努めるため、Asue アリーナ大阪（大阪）公演を最後に、本ツアーを締めくくることとなりました。そのため、2026年3月に予定しておりました、有明アリーナ（東京）公演は中止とさせていただきます」と報告した。
続けて「D-LITE・スタッフ一同ともに、公演を楽しみに待ってくださっている皆さまにこのようなお知らせをすることは大変残念ではございますが、再び皆さまにD-LITEの歌声をしっかりとお届けするための決断となります。どうかご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」とつづった。
なお、有明アリーナ（東京）公演のチケットは、払い戻しとなる。
『D-LITE 2025 ASIA TOUR:D’s WAVE ENCORE -JAPAN』は、4月26日、27日に韓国・ソウル オリンピック競技場でのコンサートを皮切りにアジアツアーとしてスタートした『D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] 』のアンコール公演となる。
【報告全文】
【重要】「D-LITE 2025 ASIA TOUR:D’s WAVE ENCORE -JAPAN」に関するご案内
いつもD-LITEへ温かい愛情を送っていただき、ありがとうございます。
「D-LITE 2025 ASIA TOUR:D’s WAVE ENCORE -JAPAN」につきまして、2026年1月31日（土）・2月1日（日）Asue アリーナ大阪（大阪）、3月3日（火）・3月4日（水）に有明アリーナ（東京）で日本公演の開催を予定しておりましたが、医師よりD-LITEの喉の回復を最優先にするよう診断されたことを受けて2月初旬より集中治療と回復に努めるため、Asue アリーナ大阪（大阪）公演を最後に、本ツアーを締めくくることとなりました。
そのため、2026年3月に予定しておりました、有明アリーナ（東京）公演は中止とさせていただきます。
D-LITE・スタッフ一同ともに、公演を楽しみに待ってくださっている皆さまにこのようなお知らせをすることは大変残念ではございますが、再び皆さまにD-LITEの歌声をしっかりとお届けするための決断となります。
どうかご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
今回の決定にともない、有明アリーナ(東京)公演のチケットをご購入の方にはチケットの払い戻しを行わせていただきます。
払い戻し方法の詳細につきましては、2月上旬を目安に改めてご案内を予定しております。
ご案内まで、今しばらくお待ちください。
D-LITEは今出来る万全なコンディションでのステージを皆さまにお届けするために準備しております！
Asueアリーナ大阪（大阪）公演にご来場予定の方は、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。
