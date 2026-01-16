お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「DOWNTOWN＋」収録での失態を語った。

動画では、バイキング小峠、カンニング竹山らと酒を飲みながらトーク。ジュニアは先日、「DOWNTOWN＋」の、ゲストが松本人志とやりたいことをかなえる企画「松本人志と〇○したい！」の出演オファーを受けたといい、「松本人志単独ライブ後の楽屋あいさつ」設定のアドリブコントをやりたいと提案、収録に臨んだと明かした。

ジュニアは「俺が手ぶらで“この扉開けたら始まるぞ”って入ったら、松本さんはめちゃくちゃ考えてくれてはって。俺が思ってたのと全然違う来方で来て。俺も途中で気づけばいいのに、気づかへんのよ。俺は手ぶら、向こうも手ぶらと思ってた」と、アドリブコントだと思っていた自身とは異なり、松本は緻密な設定を考えて挑んでいたと説明。

「俺は松本さんがやってはることに気付いてない。後で考えたらどう考えたってそうやのに。俺は“めちゃくちゃおもろかったっすね〜”って入ったけど、向こうはそうじゃない、むちゃくちゃすべったライブをやった先輩っていう設定」とチグハグ状態だったことを振り返り「ダウンタウンプラス、千原ジュニアマイナスやで」と嘆いた。

収録後に松本の思惑に気づいたといい「（収録が）終わった後に“あああぁぁーー！！”ってなって。こんだけやってて、まだこんなことになる？」と表情をしかめながら回顧。「それがつい4日5日前。俺、まだずっと寝つき悪い」と相当な落ち込みぶりだった。