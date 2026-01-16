「2026年冬ドラマ」で期待している男性俳優ランキング！ 2位「向井理（ヤンドク！）」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年12月22〜23日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
2026年1月には、各局で冬ドラマがスタートします。それぞれのドラマには人気俳優が出演し、放送が楽しみな作品ばかりです。そこで、この記事では、「2026年冬ドラマで期待している男性俳優」ランキングを紹介。どの俳優が人気を集めたのでしょうか？
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2026年1月12日から放送がスタートした『ヤンドク！』（フジテレビ系）へ出演する向井理さんです。橋本環奈さん主演の月9ドラマで、向井さんはかつて緊急搬送された主人公・湖音波の命を救ったスゴ腕医師の中田啓介を演じます。
向井さん演じる中田は、湖音波が脳神経外科医を目指すきっかけになった人物。医師になった湖音波をドラマの舞台となる湾岸医療センターに呼び寄せる人物で、ストーリーに大きく関わる主要キャラクターです。
過去には患者を救うことに全身全霊を懸けていた中田ですが、現在は利益重視・合理的経営を目指す上層部の言いなりに……。向井さんがどんな役を演じるのか注目です。
回答者からは、「良い役なのか嫌な人間の役なのかいずれにしてもキーパーソンになりそう」（40代男性／東京都）、「ワクワクするシーンを演じてくれそうだから」（50代男性／千葉県）、「役柄が合っていそうだから」（30代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位には、2026年1月13日からスタートした『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主演を務める竹内涼真さんが選ばれました。横関大さんの『再会』（講談社）が原作のドラマで、竹内さんは23年ぶりに「初恋の相手」と再会する刑事・飛奈淳一を担当します。
今作は、淳一が井上真央さん演じる初恋相手・岩本万季子と殺人事件の容疑者の1人として再会するところからはじまるヒューマンラブミステリー作品。過去の秘密などが複雑に交錯し、見応えあるドラマになりそうです。
竹内さんといえば、2025年に放送された主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が大ヒットしたばかり。今作では、印象がまったく違うシリアスな刑事を演じることで、注目が集まっています。
回答者からは、「いつも演技がうまくて出てるドラマ全部おもしろいから」（40代女性／岐阜県）、「前回のドラマが良すぎてまだロスなので、今回の演技も期待しています」（40代女性／群馬県）、「ガラリと雰囲気の違う役なので、ちょっと期待します」（50代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2026年1月には、各局で冬ドラマがスタートします。それぞれのドラマには人気俳優が出演し、放送が楽しみな作品ばかりです。そこで、この記事では、「2026年冬ドラマで期待している男性俳優」ランキングを紹介。どの俳優が人気を集めたのでしょうか？
2位：向井理（ヤンドク！）／31票
2位は、2026年1月12日から放送がスタートした『ヤンドク！』（フジテレビ系）へ出演する向井理さんです。橋本環奈さん主演の月9ドラマで、向井さんはかつて緊急搬送された主人公・湖音波の命を救ったスゴ腕医師の中田啓介を演じます。
向井さん演じる中田は、湖音波が脳神経外科医を目指すきっかけになった人物。医師になった湖音波をドラマの舞台となる湾岸医療センターに呼び寄せる人物で、ストーリーに大きく関わる主要キャラクターです。
過去には患者を救うことに全身全霊を懸けていた中田ですが、現在は利益重視・合理的経営を目指す上層部の言いなりに……。向井さんがどんな役を演じるのか注目です。
回答者からは、「良い役なのか嫌な人間の役なのかいずれにしてもキーパーソンになりそう」（40代男性／東京都）、「ワクワクするシーンを演じてくれそうだから」（50代男性／千葉県）、「役柄が合っていそうだから」（30代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位：竹内涼真（再会〜Silent Truth〜）／50票
1位には、2026年1月13日からスタートした『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主演を務める竹内涼真さんが選ばれました。横関大さんの『再会』（講談社）が原作のドラマで、竹内さんは23年ぶりに「初恋の相手」と再会する刑事・飛奈淳一を担当します。
今作は、淳一が井上真央さん演じる初恋相手・岩本万季子と殺人事件の容疑者の1人として再会するところからはじまるヒューマンラブミステリー作品。過去の秘密などが複雑に交錯し、見応えあるドラマになりそうです。
竹内さんといえば、2025年に放送された主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が大ヒットしたばかり。今作では、印象がまったく違うシリアスな刑事を演じることで、注目が集まっています。
回答者からは、「いつも演技がうまくて出てるドラマ全部おもしろいから」（40代女性／岐阜県）、「前回のドラマが良すぎてまだロスなので、今回の演技も期待しています」（40代女性／群馬県）、「ガラリと雰囲気の違う役なので、ちょっと期待します」（50代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)