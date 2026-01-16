【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ 素朴な懐かしさがある言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
日本の原風景や伝統を感じさせる、素朴で優しい響きの言葉が集まりました。リズムを楽しみながら正解を導き出してください。
□□びもち
むぎ□□
□□べうた
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「わら」を入れると、次のようになります。
わらびもち（わらび餅）
むぎわら（麦わら）
わらべうた（わらべ歌）
今回は、植物の「蕨（わらび）」や「藁（わら）」、そして子供を意味する「童（わらべ）」など、どこか土の匂いや温かみを感じさせる「わら」が共通のキーワードでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
