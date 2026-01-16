3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。1分以内に解いて、語彙力アップを目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

日本の原風景や伝統を感じさせる、素朴で優しい響きの言葉が集まりました。リズムを楽しみながら正解を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□びもち
むぎ□□
□□べうた

正解：わら

正解は「わら」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「わら」を入れると、次のようになります。

わらびもち（わらび餅）
むぎわら（麦わら）
わらべうた（わらべ歌）

今回は、植物の「蕨（わらび）」や「藁（わら）」、そして子供を意味する「童（わらべ）」など、どこか土の匂いや温かみを感じさせる「わら」が共通のキーワードでした。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)