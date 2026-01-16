“水の気”が広がる2026年の「NGカラー」とは？ 運気を上向きにする「ラッキーカラー」4色
「一白水星」が中宮に回座する2026年は、世の中に「水の気」が広がるため、運気が変動しやすい傾向があります。五行思想において、五行は木→火→土→金→水→木というように循環すると考えられており、「水と金」「水と木」は「相生関係」。互いに助け合いエネルギーを生み出します。
一方、「水と火」「水と土」は「相剋関係」となり、運気を弱めたりバランスを崩したりする原因となると考えられています。相剋＝悪い関係とみなされる傾向もありますが、バランスを取るための緊張関係として理解するといいでしょう。相剋を理解し上手に調整することこそ、開運の核心でもあります。
今回は、「水剋火」「土剋水」のNGカラーとラッキーカラー、注意点と調和のコツを解説します。
水（腎・膀胱・ホルモン・睡眠）、火（心臓・血流・神経・興奮）というように、五行は体や生活の象徴と結びついています。水と火のバランスが悪いと、不眠、動悸、冷えとほてりの同時発生などが起こりやすいとされます。
感情を抑えすぎて行動できないとき、冷えが気になるときは、水を象徴する黒・ネイビーを多用するのはNG。感情を抑えられないとき、ほてりが気になるときは、火を象徴する赤・オレンジは避けた方がいいでしょう。
相剋は、衝突を和らげ循環を作る色を使うのが開運のコツです。水と火の間に入る五行は木。木は水を吸い、火を育て、両者を仲介します。
水剋火のラッキーカラーは、木の色。セージグリーン、モスグリーン、オリーブ、フォレストグリーンなど、グリーン系（写真）を取り入れてみましょう。冷静さを保ちつつ、行動力を回復。水の年特有の「内向き」を外へ出し、対人運・仕事運の緊張緩和を促します。
2026年は丙午なので、火の刺激が強まります。火の刺激を和らげるアイボリーや生成り、中庸を象徴するベージュもおすすめ。水と火を中和し、優美にまとめるラベンダー、モーブ（写真）も◎。
土（胃腸・消化・筋肉）と水（腎・泌尿・浮腫）のバランスが乱れると、むくみが生じたり、胃腸の重さを感じたり、メンタルの重苦しさにつながったりするとされます。
土剋水のラッキーカラーは、金の色（シャンパンゴールド、プラチナ、シルバー、パールホワイトなど）。パールのネックレス（写真）など、アクセサリーのおしゃれを楽しみましょう。抑圧された感情を整えて流し、不安を理性に変換します。
ライトグレー（写真）、淡いブルーグレー、水色×白の組み合わせもおすすめ。感情の詰まりを流したり、重たい現実を変換したり、金運・対人距離感を調整したりするのに◎。土を潤す穏やかな中間色、スモーキーグリーン・サンドグレーもおすすめです。
2026年は世の中に水の気が広がります。水は、情報・感情・無意識・流れを司るため、相剋が強く出ると、考えすぎたり感情を抑えたり、「流れを止めてしまう」という形で現れます。
水剋火は、理性が情熱を抑えるので、良くも悪くも冷却作用が強まります。土剋水は、現実・義務が感情をふさぐので、安定の代償として流れが止まりがち。情熱と理性の橋渡しをしたり、停滞を循環へと導いたりすることが、運気を上向きにする秘けつです。今回ご紹介したNGカラーとラッキーカラーを参考に、2026年のカラーコーディネートを楽しんでくださいね！
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
