群馬県のマスコットキャラクターである「ぐんまちゃん」。馬をモチーフにしたかわいらしいフォルムが人気を博しています。今回はそんなぐんまちゃんに関するクイズを出題します。

ぐんまちゃんについて、あなたはどこまで知っているでしょうか。

ぐんまちゃんの特技は？

1. みんなを元気にする力
2. 縄跳びの二重跳び
3. みんなを癒やす不思議な力
4. こんにゃくを作れる

答えを見る






正解：みんなを癒やす不思議な力

正解は「みんなを癒やす不思議な力」でした。

▼解説
ぐんまちゃんオフィシャルサイトには、特技「みんなを癒やす不思議な力」と書かれています。ぐんまちゃんを見るだけで癒される人は多いでしょう。

※本クイズは、「ぐんまちゃんオフィシャルサイト」の内容を基にAll About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)