【群馬県民クイズ】ぐんまちゃんの特技は？ ヒントは、ぐんまちゃんをよ〜く見ると分かるかも
群馬県を代表するマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」。馬をモチーフにしたかわいらしいフォルムが人気を博しています。ぐんまちゃんについて、あなたはどこまで知っているでしょうか。
2. 縄跳びの二重跳び
3. みんなを癒やす不思議な力
4. こんにゃくを作れる
▼解説
ぐんまちゃんオフィシャルサイトには、特技「みんなを癒やす不思議な力」と書かれています。ぐんまちゃんを見るだけで癒される人は多いでしょう。
※本クイズは、「ぐんまちゃんオフィシャルサイト」の内容を基にAll About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
正解：みんなを癒やす不思議な力
(文:All About ニュース編集部)