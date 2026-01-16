黒いやつ、なくなるの？

早いものでiPhone 17シリーズが発売されて、もう4ヶ月。うかうかしているとすぐに春になり、夏になり、そしてまたiPhoneが登場します。

そんな今年のiPhone、iPhone 18シリーズの画面についての噂が聞こえてきました。

Digital Chat Stationと名乗るリーカーが中国のSNS、Weiboに投稿したのは、iPhone 18シリーズの画面サイズと仕様。そのポストによると、iPhone 18シリーズは…

・iPhone 18：6.27インチ（120Hz／LTPO）／Dynamic Island ・iPhone Air 2：6.55インチ（120Hz／LTPO）／Dynamic Island ・iPhone 18 Pro：6.27インチ（120Hz／LTPO）／画面下Face ID ・iPhone 18 Pro Max：6.86インチ（120Hz／LTPO）／画面下Face ID

といった画面になると主張しています。

画面サイズは現行と同じですし、1Hz〜120Hzの可変リフレッシュレート（LTPO）に対応するのも同じですね。しかし、気になるのはFace IDの仕様！ Proモデルは、画面の下にFace IDが埋め込まれると主張しているのです。

カメラの場所は？ Dynamic Island機能はどうなるの？

この変更で気になるのは、インカメラとDynamic Islandは廃止なの？ってところですよね。

過去の情報では、同じく画面下Face IDの話があり、インカメラは画面左上に移動するといった主張もあります。これが本当なら、これまでのiPhoneとちょっと顔つきが変わるかもしれませんねー。

ただ、そうなった場合、Dynamic Islandがどうなるのかは、正直わかりません。

Dynamic Islandはカメラを隠すだけでなく、通知領域としても活用されていますし、現状いろんなアプリで活用されているんですよね。なので、もし本当にFace IDが画面に埋め込まれて、カメラの場所が変わったとしても、Dynamic Islandへの通知があるときは一時的に表示される…とかになる可能性はあります。

果たしてそれがスマートなのか？ 使いやすいのか？は謎です。

Source: Weibo, MacRumors