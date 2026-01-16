¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¡×Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³¤Ë½é½ÐÅ¹¤Ø¡ª¡¡¥é¥Ö¥Ö¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¸ÂÄê¤Î¹ØÆþ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òÍÑ°Õ
¡¡¥¢¡¼¥È¥È¥¤ ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOP MART¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¿·Å¹ÊÞ¤òÊ¡²¬¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÊ¡²¬PARCO¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥Ö¥°¥Ã¥º¤¬ËÉÙ¡ª¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¸þ¤±¤Î¿·¾¦ÉÊ¤â
¡¡º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖPOP MART Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÊ¡²¬¥Ñ¥ë¥³¤Ë½é½ÐÅ¹¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡ÖSKULLPANDA¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ä¡¢¥é¥Ö¥Ö¤Ç¿Íµ¤¤Ê¡ÖTHE MONSTERS¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤ÖÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤¬ÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤°ìÄê¶â³Û°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¡ÖSKULLPANDA The Paradox¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï½ªÆüÃêÁª¡¢2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï°ìÉô»þ´ÖÂÓÃêÁª¤ò¼Â»Ü¡£2Æü8Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤âÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¼ïSNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥Ö¥°¥Ã¥º¤¬ËÉÙ¡ª¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¸þ¤±¤Î¿·¾¦ÉÊ¤â
¡¡º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖPOP MART Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÊ¡²¬¥Ñ¥ë¥³¤Ë½é½ÐÅ¹¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡ÖSKULLPANDA¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ä¡¢¥é¥Ö¥Ö¤Ç¿Íµ¤¤Ê¡ÖTHE MONSTERS¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤ÖÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï½ªÆüÃêÁª¡¢2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï°ìÉô»þ´ÖÂÓÃêÁª¤ò¼Â»Ü¡£2Æü8Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤âÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¼ïSNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£