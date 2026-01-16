¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤¢¤ë¤Î¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤â¤¢¤ë¡×µÜºê¤«¤é¤Î¾åµþ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃÂê¡Ö½é¡¹¤·¤¯¤ÆÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö´Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¸½ÌòÊÝ°é»Î¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMightyParfait¡×¤Î¹áºäÀ±Æà(µÜºê¸©½Ð¿È)¤¬Åê¹Æ¤·¤¿à¶Ã¤á¤¬¡¢¡Ö½é¡¹¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ìë¤ÎÈË²Ú³¹¤é¤·¤¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤³¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤Á¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È¹áºä¤¬¶Ã¤¯¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÌÊý¸þ¤ò»Øº¹¤·¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤â¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¢¤ë¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¿´ÇÛ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö(¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë)Êâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤³¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëµÜºê¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤è¤³¤³¡ªÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Í¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç´¶Æ°¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÆ°²è¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹áºä¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¤â¡Ö¸«¤Æ¡ÁÅÅ¼ÖÄ¹¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿Í¾è¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨¡ª2³¬·ú¤Æ¡ª¡×¤È¡¢ÅÔÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÅÅ¼Ö¤Ë¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£800Ëü¶á¤¯¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¹áºä¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê½é¡¹¤·¤¯¤ÆÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö´Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤ï¤«¤ëÅìµþ¤Ï¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£