昨今のめまぐるしい政治情勢の変化について小池百合子都知事が16日、定例会見で記者からの質問に答えた。

まずはこの日に党名が発表された立憲民主党と公明党による新党“中道改革連合”についての受け止めや「知事は国政選挙では個別に公明党の議員にも応援にも入ってきたが、公明党が入った新党について都知事としての関わり方はどうか」と問われると、「まだ選挙戦の詳細な内容がよくわかっておりません。これからということではないでしょうか」と述べるにとどめた。

また、大阪では府知事選と市長選のダブル選の見通しとなったことについては「他の自治体ということで何も申し上げることはございません」とバッサリ。「先ほどの今回の総選挙もそうですし、地方の選挙も、任期がどうこうという時以外は大義が必要なんだろうと思います」と話した。

さらに、今回の衆議院解散については「物価高対策、経済ということをおっしゃっていたということを考えれば、（国会の）23日開会、これをもう少し早めればよかったのに、と率直に思いますけどね。ただ、総理の専権事項という風に思います」と答え、また、職員の選挙事務への影響については「大変です。職員がしゃかりきにがんばってやってくれている。これに尽きる、と思います。ましてや大東京ですので、掲示板から候補者の数から圧倒的に多くなるであろうことが想定されます」と答え、「前の都知事選みたいに掲示板が足りなくなって、クリアファイルがどうこうということはないと思うんですけどね。選挙なのか、アクセス稼ぎなのか知りませんけど、選挙ビジネスにしちゃいかんですよね、とにかくね」と述べた。（ABEMA NEWS）