＜大相撲初場所＞◇六日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】芝田山親方が絶賛した「金の取れる相撲」

前頭七枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）が前頭九枚目・豪ノ山（武隈）の猛攻に耐え、激闘を制して5勝目を挙げた。壮絶な一番に「すばらしい」「今日のMVPです！」とファンは大興奮、解説の芝田山親方も「金の取れる相撲」と絶賛した。

立ち合い張っていった豪ノ山が猛烈な勢いで突っ張って攻めると、客席からは大きな歓声が沸き起こった。だが堪えた藤ノ川は回り込み、豪ノ山の壮絶な突っ張りに耐えて必死の突き押しで逆転の押し倒しを決めた。押し相撲同士の激闘に館内は大盛況となった。見事勝利した藤ノ川は5勝目。敗れた豪ノ山は5敗目を喫した。

激しい一番に、ABEMAで解説を務めた元横綱・大乃国の芝田山親方は大絶賛。「張ると同時に手が良く伸びましたね」と豪ノ山の序盤の攻めを評価しつつ、「（藤ノ川は）怯まないんですよ。反対に押してるじゃないですか。反撃に入った時に、豪ノ山としてはどうしようもない、突っ張りの手が上向いちゃって空振りなんですよね」と藤ノ川の逆転劇を分析した。さらにVTRを振り返った芝田山親方は「何回観てもいいですね」と感嘆すると、「いやあ、“金の取れる相撲”っていうのはこれのことですよ」と漏らしていた。

藤ノ川が激闘を制した壮絶な一番に、視聴者からも「すばらしい」「今日のMVPです！」「盛り上がるこれわ」「激しすぎる」「ノックダウンしそうな張りだな」と興奮の声が相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）