²¬Â¼Î´»Ë¤¬¼ýÏ¿¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿½÷Í¥Ë½Ïª¡¡¥¿¥â¥ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤â¾×·â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬£±£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½¿Í¤ÎàÎ¢¤Î´éá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤ÎàÉ½¤ÈÎ¢á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¬Â¼¤Ï¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤«¤éÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿¤¢¤ëÌò¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢ÂæËÜÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¡¢ÂæËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤½¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤¢¤ì¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¥Ð¡¼¥ó¡ª¤Ã¤ÆÂæËÜÅê¤²¤ë¿Í¤È¤«¤ª¤ó¤Í¤ó¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¡£·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤ä¤Í¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Øº£¡¢»ä¤¬¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ä¡Ù¤È¡£º£¡¢¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Æ¤ë¡¢¥á¡¼¥¯¤â¤·¤Æ¤ë¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤â¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¤Ç¤â¡Ë¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡£¤½¤ì¤ò¡¢¥Ð¡¼¥ó¡ª¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥ó¡ª¤Ã¤ÆÂæËÜÅê¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬ÌÜ·â¤·¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë£Ô£Ö¡Á¥¿¥â¥ê¤ÎË¡Â§¡Á¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò²óÁÛ¡£¡ÖÀÎ¡¢¤ªÎÁÍý¤¹¤ëÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤¬Íè¤Ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥Ë¤Ë»Ø¶´¤Þ¤ì¤¿¤ó¤ä¡£¤Ç¡¢¡ØÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿¤é¥«¥Ë¤¬¥¬¥Ã¡ª¤Æ»Ø¡Ê¶´¤ó¤Ç¤¿¡Ë¡£¿·Á¯¤Ê¤ä¤Ä¡¢¤ª¶â½Ð¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£²¶¡¢¤â¤¦¥Ñ¥Ã¤Æ¸«¤Æ¡¢¡ØÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ï¤ë¤«¤é¡¢¥Ï¥µ¥ßÄÏ¤ó¤Ç¡¢¥°¥ï¡¼¥Ã¤Æ¹¤²¤Æ¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Î½õ¤±¤Ç¤½¤Î½÷Í¥¤Ï»Ø¤ò¥Ï¥µ¥ß¤«¤éÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¡¼¤Ã¤Æ³Ú²°¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡×¤È¼ýÏ¿¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö¥¿¥â¤µ¤ó¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ë¤Ë»Ø¡¢¶´¤Þ¤ì¤Ï¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ù¡Ø¤¢¤¢¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÁÍýÂ³¤±¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤â¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¤Ê¡£¥¿¥â¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¥É¥Ã¥·¥ê´¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤ï¤Ì³Ø¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê·ÝÇ½¿Í¤Î¡Ë°ã¤¦´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿¿¤Ã¤¹¤°ËÍ¤Î¤È¤³Íè¤Æ¡ØËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¡£¡ØÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¡£²¬Â¼¤Ç¤¹¡Ä¡Ù¸À¤¦¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤Þ¤À¤ËÉ½Î¢¤Î·ã¤·¤¤¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£