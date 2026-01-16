２０２３年夏場所で引退した元大関栃ノ心のレバニ・ゴルガゼ氏が１６日、ＴＢＳ系で放送された「世界くらべてみたら」に出演。母国・ジョージアの料理を紹介したが、その出で立ちに反響の声があがった。

「角界のニコラス・ケイジ」の異名を持つほどダンディなゴルガゼ氏。ジョージアのデカ盛り料理を紹介し、大食い双子姉妹と対決した母国の相撲レスラーは「栃ノ心さんに稽古をつけてもらったよ」と明かした。

冒頭で上白石萌音と背比べをした際には共演者から「マトリショーカ」とイジられていたゴルカゼ氏。「日本に来て２０年になりました。ジョージアで柔道をやっていて、体の大きな選手を選んでもらって相撲の大会に出させてもらって」と世界大会で未経験ながら３位になってスカウトされた秘話も語った。

終盤にはジョージアの郷土料理「シュクメルリ」を披露。自ら手作りという異例の展開に、共演者も驚きの声をあげた。視聴者も「栃ノ心がお髭のダンディになっていておっおっ！」「髭かっけぇ」「ヒゲかっけぇなよりびっくりしたのが飲食店オープンさせてて素敵や」「栃ノ心さん素敵だな」「いまもかっこいい」と反応していた。

元栃ノ心は引退後、「Ｒｏｙａｌ Ｇｅｏｒｇｉａ」という会社で故郷・ジョージアのワインやハチミツを輸入・販売する事業を手がけており、都内にジョージア郷土料理の飲食店も２月にオープンする予定だという。

ジョージア出身の元栃ノ心は、怪力を武器に活躍。右膝靱帯（じんたい）断裂の大ケガで幕内から幕下に転落後、復活して初優勝、大関昇進も果たした。