17日から大学入学共通テストが全国一斉に実施されますが、気になる天気についてみていきます。



17日はしだいに低気圧や寒気の影響を受ける見込みで県内は、日差しが届くところもありますが、天気は変わりやすい見込みで、場所によっては雷を伴うところもありそうです。



17日は日本海で低気圧が発生し北陸付近に進む見込みです。新潟県は低気圧の影響を受ける見込みで、低気圧が通過したあとは一時的に冬型の気圧配置となり上空に寒気が流れ込んでくるでしょう。





17日朝から夕方にかけて県内は落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

18日は雲が多く、午前を中心に雪が降る所があるでしょう。



冬型の気圧配置と強い寒気の影響で20日頃からは、雪が降る日が続く見込みです。



寒暖差が大きく21日頃から厳しい寒さとなりそうです。



さて、TeNYテレビ新潟では北陸地方整備局などの協力を受け、県内のライブカメラ配信を開始しました。TeNYのホームページやアプリ「にいがたナビ」から見ることができます。



ライブカメラではお住いの地域など県内400か所以上を見ることができます。



移動する際に目的地周辺の天気はどうなっているのかや、目的地までの道路は渋滞していないか、といった様子がわかります。