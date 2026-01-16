“ロス五輪世代”大岩JのU23アジア杯準々決勝スタメン発表! ベースはGL初戦、先発9人変更…石橋瀬凪が今大会初先発
“ロス五輪世代”のU-21日本代表は16日、AFC U23アジアカップの準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦する。日本時間午後8時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
グループリーグ第3節から先発を9人変更。DF梅木怜とMF小倉幸成以外を変え、最終ラインと中盤は第1節・シリア戦メンバーをベースに編成した。
予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左から梅木、DF市原吏音、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF森壮一朗。アンカーは小倉、インサイドハーフは左がトップ下気味にMF佐藤龍之介、右がボランチ気味にMF大関友翔。前線3人は左から今大会初先発のFW石橋瀬凪、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW横山夢樹が並ぶとみられる。
グループB首位通過の日本は大会規定の23歳以下ではなく、ロサンゼルスオリンピックを目指す2005年生まれ以降のU-21世代で構成される。対するU-23ヨルダン代表はグループリーグ初戦で敗戦も、その後の2試合で2連勝してグループAを2位で通過した。両チームは今月1日に非公開のトレーニングマッチを行っており、約2週間ぶりの再戦となる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 15 森壮一朗(名古屋)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 8 大関友翔(川崎F)
MF 10 佐藤龍之介(FC東京)
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
FW 13 石橋瀬凪(湘南)
FW 11 横山夢樹(C大阪)
▽控え
GK 1 小林将天(FC東京)
GK 12 濱崎知康(明治大)
DF 3 土屋櫂大(福島)
DF 4 永野修都(藤枝)
DF 16 小泉佳絃(明治大)
DF 21 関富貫太(桐蔭横浜大/横浜FM内定)
MF 17 嶋本悠大(清水)
MF 14 川合徳孟(磐田)
MF 7 石渡ネルソン(C大阪)
FW 20 古谷柊介(東京国際大)
FW 18 久米遥太(早稲田大)
FW 19 道脇豊(ベフェレン)
監督
大岩剛
グループリーグ第3節から先発を9人変更。DF梅木怜とMF小倉幸成以外を変え、最終ラインと中盤は第1節・シリア戦メンバーをベースに編成した。
予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左から梅木、DF市原吏音、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF森壮一朗。アンカーは小倉、インサイドハーフは左がトップ下気味にMF佐藤龍之介、右がボランチ気味にMF大関友翔。前線3人は左から今大会初先発のFW石橋瀬凪、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW横山夢樹が並ぶとみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 15 森壮一朗(名古屋)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 8 大関友翔(川崎F)
MF 10 佐藤龍之介(FC東京)
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
FW 13 石橋瀬凪(湘南)
FW 11 横山夢樹(C大阪)
▽控え
GK 1 小林将天(FC東京)
GK 12 濱崎知康(明治大)
DF 3 土屋櫂大(福島)
DF 4 永野修都(藤枝)
DF 16 小泉佳絃(明治大)
DF 21 関富貫太(桐蔭横浜大/横浜FM内定)
MF 17 嶋本悠大(清水)
MF 14 川合徳孟(磐田)
MF 7 石渡ネルソン(C大阪)
FW 20 古谷柊介(東京国際大)
FW 18 久米遥太(早稲田大)
FW 19 道脇豊(ベフェレン)
監督
大岩剛