Bリーグアジア選抜がアジアクロストーナメント優勝…来日5年目のラモスが決勝3ポイント

1月16日、『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』が開幕。初日のイベント『B.LEAGUE ASIA CROSS TOURNAMENT 2026』決勝戦がハピネスアリーナで開催され、ASIA ALL-STARS（アジア特別枠選抜）が30－29でB2 SELECTED（B2選抜）に勝利し、初代王者に輝いた。

30点先取の時間無制限で行われた決勝戦。開始2分で11－11とハイペースに点を取り合う立ち上がりとなったなか、B2 SELECTEDのトビンマーカス海舟（B2福井ブローウィンズ）が3ポイントにダンク、フローターと怒涛の得点ラッシュを披露。リーグ屈指の“お祭り男”がプレーでチームをけん引し、B2 SELECTEDが一気にリードを拡大した。

追いかけるASIA ALL-STARSは、トーナメントを通して存在感を示しているオマール・ジャマレディン（B1川崎ブレイブサンダース）が巧みなフィニッシュで得点を重ねて踏ん張ると、開始11分にレイ・パークスジュニア（B1大阪エヴェッサ）がコーナースリーを決め、24－24の同点に。

その後、八村阿蓮（B2神戸ストークス）の3ポイント、渡邉飛勇（B2信州ブレイブウォリアーズ）のダンクで26－29と、B2 SELECTEDに王手をかけられたが、ASIA ALL-STARSはジャマレディンがルーズボールにダイブするなどハッスル。最終盤は勝負に徹するプレーを見せたASIA ALL-STARSが押し込み、27－29で迎えた18分29秒、来日5年目のドワイト・ラモス（B1レバンガ北海道）が試合をひっくり返す決勝3ポイントを決めた。

『B.LEAGUE ASIA CROSS TOURNAMENT 2026』は、今シーズンのオールスターから導入された4チームによるトーナメント戦。ASIA ALL-STARSが初代王者に輝き、B2 SELECTEDが準優勝、KYUSHU UNITED（九州選抜）が3位、RISING STARS（若手選抜）が4位という結果で幕を閉じた。





【動画】アジア選抜が逆転優勝した瞬間…決勝点を挙げたラモスを中心に歓喜の輪