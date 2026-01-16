中国のレアアース輸出規制強化。

私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか。

【画像を見る】レアアース化合物は身近なところにも…いくつ知ってる？

レアアースとは？

最近よく耳にする「レアアース」とは何なのでしょうか。どのようなものに使われているのでしょうか。

レアアースが深くかかわる高機能材料について研究している岡山大学異分野基礎科学研究所の笠原成教授に聞きました。

──レアアースとは何でしょうか。





スマートフォンや電気自動車のモーターなど幅広い分野で利用

（岡山大学異分野基礎科学研究所 笠原成教授）「昨今、報道などで注目されているレアアースとは、周期表の第６周期に属するランタノイド系元素（）に、第４周期の、第5周期のを加えた希土類元素を総称したものです」

──どのようなものに使われているのでしょうか。



（岡山大学異分野基礎科学研究所 笠原成教授）

「レアアースは単体元素そのものというよりも、他の元素と組み合わせた化合物として利用されることがほとんどです。これにより、強力な永久磁石や超電導材料など、様々な高機能材料を作りだすことができます。



例えば、現在、最も強力な永久磁石の一つであるネオジウム磁石には、レアアースであるネオジウムの化合物が用いられており、スマートフォンをはじめ、電気自動車やハイブリッド車のモーターなど、幅広い分野で利用されています。



また、レアアースを含む超電導線材は、医療で使われる次世代MRIや超電導リニアへの応用が注目されています。さらに、LEDや医療・美容分野で用いられるレーザー装置などにも、レアアース化合物が使われています」

放射性物質が含まれている場合が多く取り扱いが難しい

──レアアースの取り扱いが難しい理由は何でしょうか。



（岡山大学異分野基礎科学研究所 笠原成教授）

「レアアースは希土類元素の総称であり、個々の元素は化学的性質が非常に似ています。このため鉱石から各元素を分離・精製するプロセスは、技術的に高度で難しいものとなります。



また、レアアース鉱石には、ウランやトリウムといった放射性物質が含まれている場合が多く、分離・精製の過程で放射性廃棄物が発生することも、取扱いを難しくする要因となっています」

中国から輸出規制されると？

──中国から輸出規制されると、どんな問題がありますか。



（岡山大学異分野基礎科学研究所 笠原成教授）

「資源として入手が困難になったり、価格が高騰したりすることで、様々な製品の価格高騰が起きたり、製造コストが見合わなくなり、産業が停滞する可能性があります。



これは、現在実用化されている製品だけでなく、将来の技術を支える基礎研究にも大きな影響を与えます。その結果、日本の産業や科学技術の競争力が低下するおそれがあります」

──外国からの輸入に頼らない方法はあるのでしょうか。



「日本近海では、南鳥島沖海域にレアアースを高濃度で含むレアアース泥が存在することが明らかになってきています。



その性質や資源量については、今後詳細な調査が必要とされていますが、実用化に向けては試験的な採掘が重要な段階となります」

レアアースの試験採掘のため出航した探査船「ちきゅう」に期待

──レアアースの試験採掘のため南鳥島沖に向けて出航した探査船「ちきゅう」に期待が高まっています。どんな可能性がありますか。

（岡山大学異分野基礎科学研究所 笠原成教授）

「南鳥島沖のレアアース泥は中国の鉱床と比べても高いレアアースの含有率を持つと報告されています。また、放射性元素の含有量が少ない点も特徴です。



水深約6000メートルという深海での採掘は大きな技術的挑戦ですが、安定的な

採掘と供給が実現すれば、輸入に大きく頼っているレアアース供給を国内で補

う重要な選択肢となる可能性があります」

──うまく見つかり採掘できるとして、実用化するには、どのような課題があるのでしょうか。

（岡山大学異分野基礎科学研究所 笠原成教授）

「産業化につなげるには、大規模な採掘や揚泥技術を確立しなくてはいけませ

ん。



技術面だけでなく資金面でも大きなハードルになる可能性があり、民間だけの対応は難しく、国としての対応や取り組みが必要になると考えられます」

新しい超電導物質の探索 新しいタイプの超電導の解明を目指して…

──現在研究されているテーマは、どのように社会に役立てられる可能性がありますか。

（岡山大学異分野基礎科学研究所 笠原成教授）

「物質の電気抵抗がゼロになる超電導現象について、物理学の立場から研究を行っています。



新しい超電導物質の探索や、新しいタイプの超電導の解明が主なテーマです。現在でもMRIやリニアモーターカーなどで実用化されているように、超電導技術はすでに社会に広く浸透しています。



超電導には低温環境が必要となりますが、より身近な条件で実現すれば、様々な分野に革新をもたらすことが期待されますが、近年では、レアアースであるランタンを含む化合物が、超高圧という特殊条件下ではあるものの、約マイナス20℃程度という冷凍庫程度の環境で超電導を示すことが報告され、注目を集めています」