鳥栖FW新川志音のシントトロイデン完全移籍が正式決定!8人目の日本人「タレントとして以前から注目していた」
ベルギー1部のシントトロイデンは16日、サガン鳥栖からFW新川志音(18)を完全移籍で獲得したと発表した。公式サイトで「ゴールやアシストなど結果でチームの勝利に貢献できればと思います!」と意気込みを語っている。
新川は大阪府出身の18歳で、中学時代はRIP ACE SCでプレー。高校進学と同時に鳥栖U-18に入団した。2種登録された25シーズンは、J2で33試合に出場して5得点を記録していた。
8人目の日本人選手を迎え入れることになったクラブの立石敬之CEOは「新川選手には、新しいタレントとして以前から注目していました。身体能力、スピードやシュートスキルの高さが特徴で、アグレッシブゴールに向かう姿勢も印象的な選手です。1日も早くヨーロッパのフットボールに慣れ、STVVで多く得点を挙げ、チームを勝利に導いてくれる事を楽しみにしています」と期待を寄せている。
