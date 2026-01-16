¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç¹¾ÎµÀ»¤¬SixTONES¶¯²ÐÃ´¤¹¤®¤ë¥Ðー¥¹¥Çー¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡È¿µÂÀÏº¤¬¤³ー¤Á¤¯¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¿¥±ー¥¤ÈÁ´¤¯°ì½ï¡É¤Î¥±ー¥¤âÈäÏª
¢£ºÇ¿·¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë¤Ì¤¤¤âÊÂ¤Ù¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÂç¹¾ÎµÀ»①～②
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤ÎÂç¹¾ÎµÀ»¤¬¼«Âð¤Ç¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤Ë¸ø³«¡£SixTONES¥Õ¥¡¥ó¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÆü¤Î¼çÌò¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤¹¤¤ò¤«¤±¡¢Î¾¼ê¤Ë¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤È¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¤¦¤Á¤ï¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ðー¥¹¥Çー¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂç¹¾¡£
¤´¤Á¤½¤¦¤ÎÊÂ¤ó¤À¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥º¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¥¹¥È¤Ì¤¤¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¦¤Á¤ï¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡¢¤Ì¤¤¤ÏSixTONES¤ÎºÇ¿·¥Ä¥¢ー¡ØMILESixTONES¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯²Ð¤Î¡È¥¹¥ÈÃ´¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï
¡Ö¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢ºÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤´ÈÓ¤È¥±ー¥¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤«¤â¤½¤Î¥±ー¥¤¬¡¢SixTONES¤ÎYouTube¤Ç¿µÂÀÏº¤¬¤³ー¤Á¤¯¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¿¥±ー¥¤ÈÁ´¤¯°ì½ï¡×
¤È¡¢¿¹ËÜ¤¬¹âÃÏ¤Ëºî¤Ã¤¿¥±ー¥¤Î¼Ì¿¿¤È¼«Ê¬¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥±ー¥¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏËÌÅÍ¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¿LOEWE¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥Ýー¥ÁÍ¥¸ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Þ¤ÇSixTONES¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£