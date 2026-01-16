『AnimeJapan 2026』の最新情報を満載！『AnimeJapan KICKOFF 2026』映像公開。ナレーションは梶裕貴＆早見沙織
AnimeJapan公式YouTubeにて『AnimeJapan KICKOFF 2026』映像がプレミア公開。イベントの最新情報が発表された。
■過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展により、さらなる盛り上がりを目指して開催
3月28日・29日に東京ビッグサイトにて開催される、世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』。
2014年の初開催から13回目を迎える『AnimeJapan 2026』は、15万人を超える来場者で熱気に包まれた前回会場と同じ東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展により、さらなる盛り上がりを目指しての開催となる。
このたびYouTubeにて公開された『AnimeJapan KICKOFF 2026』のナレーションには、声優の梶裕貴、早見沙織が参加。全50のAJステージラインナップをはじめとする、最新情報が発表された。
■グッズやコスプレなど施策情報も解禁
◇オフィシャルグッズ
キービジュアルのキャラクターを使用したオフィシャルグッズを販売。2026年はBIGダイカットステッカーも登場。さらに、缶バッジにはホログラム仕様のレア入り。各アイテムの詳細は後日発表される。
◇Production Works Gallery
今年のPWGのテーマは”プロデューサー”。ブースでは、知っているようで知らないプロデューサーのお仕事を徹底解説。あなたの大好きな作品のプロデューサーも登場するかも!?
◇コスプレイヤーズワールド
AJ初の出張版CDEF（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）を開催。多彩な撮影背景やCDEFの他に、みんなで盛り上がることができる企画を実施。更衣室、クロークなどのコスプレイヤー向けの設備も用意しされる。
◇フードパーク
AJフードパークを今年も開催。南展示棟と東展示棟あわせて10店舗に加え、アニメイトのコラボキッチンカーも出展。エネルギーをチャージしてAnimeJapanを楽しみ尽くすための、心も体も満たされるメニューが用意される。
◇AJデジタルスタンプラリー
デジタルスタンプラリーが復活。キービジュアルキャラクターのスタンプをゲット＆一緒に写真を撮って、AnimeJapanを回りつくそう。
◇ファミリーアニメフェスタ2026も最大規模で開催
ファミリー向けのアニメ作品が集まるファミリーアニメフェスタも、過去最大規模で開催。各出展社によるブース展開や、大人気のファミリーステージ、アニメにちなんだワークショップなどが準備中だ。詳細は後日発表。
■イベント情報
『AnimeJapan 2026』
【パブリックデイ】
03/28（土）東京・東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場
03/29（日）東京・東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場
【ビジネスデイ】
03/30（月）東京・東京ビッグサイト 会議棟1F、6F
03/31（火）東京・東京ビッグサイト 会議棟1F、6F
【ファミリーアニメフェスタ2026】
03/28（土）東京・東京ビッグサイト 南展示棟1ホール
03/29（日）東京・東京ビッグサイト 南展示棟1ホール
■関連リンク
AJステージラインナップ
https://anime-japan.jp/stage/
ファミリーアニメフェスタの詳細はこちら
https://family-animefesta.jp/
入場券情報
https://anime-japan.jp/tickets/
『AnimeJapan』公式サイト
https://anime-japan.jp/