¢£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂ³¡¹¤ÈÌ¿Ì¾¥³¥á¥ó¥È½¸¤Þ¤ë

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÎÂçºå¸ø±é¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②

Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬Âçºå¸ø±é2ÆüÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò³«±éÁ°¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£

¸½ºß¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡Ù¥Ä¥¢ー¤ÇÂçºå¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëSnow Man¡£

ÅÏÊÕ¤Ï1·î16Æü¤Î2ÆüÌÜ¸ø±éÁ°¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤òÇØ¤Ë¹õ¥Ñー¥«ー¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Àå¥Ú¥í¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£

Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤ê¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥óÅÏÊÕ¡×¡¢A.B.C-ZÄÍÅÄÎ½°ì¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥Þ¥¯¥Ë¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£

¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂ³¡¹¤ÈÌ¿Ì¾¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Ê¤ªÅÏÊÕ¤Ï¡¢Âçºå½éÆü¤Ë¤Ï¥¿¥³¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇÈï¤êÊª¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£