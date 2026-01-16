解散総選挙の詳細は高市総理が19日に会見しますが、次の選挙は過去の選挙と比べて様々な点で異例の選挙となります。



通常国会召集日に冒頭解散した場合、最短で今月27日公示、2月8日投開票という日程になります。解散から投票日まで16日は戦後最短です。

広島県選挙管理委員会は「立候補予定者説明会」を開催しないとしました。



立候補予定者説明会は立候補手続きに必要な書類や選挙運動のルール手続きの方法などを説明する公式の場です。これによって、公示日に書類のミスで立候補できないなどの事態を防ぐわけですが、今回は準備時間がなく実施しないということです。



立候補予定者には資料配付のみで対応するとしています。



また、冬の選挙に頭を痛める自治体があります。三次市の選挙管理委員会です。朝から職員が電話対応に追われていました。



■電話やりとり

「まだ日にちが決まっていないんです。確実に決まり次第、ご連絡させていただきます。よろしくお願いします。」



選挙にむけた職員や選挙立会人、投票所などを確保することに追われていると言います。職員にとっても想定外のタイミングの選挙です。



■三次市選挙管理委員会事務局 坂田保彦事務局長

「嘘だろと思いました。通常だったら2ヶ月くらい前から選挙の準備に入るがほぼほぼ準備期間がない中で選挙が執行されるということで」



また2月は雪が降ったり、気温が低い時期です。広島県北部ならではの事情で職員が不足する可能性もあると言います。

■三次市選挙管理委員会事務局 坂田保彦事務局長

「冬は気温が下がるので、水道管の破裂などが発生したら職員がそちらに従事するので、そういう心配も心配してる」



街の人に選挙について聞きました。



■70代男性

「寒い時期なので、雪がたくさん降るし投票率が悪いんじゃないかと思いますよ」

■70代男性

「まだ法案が通っていないものも あるし、その辺がこれからどうなるんだろうと。もうちょっと気候のいいときが いい。



■50代女性

「私はいいと思います。自民党が（新たな連立の）審判を仰いでい ないと言われていますよね。みなさん雪に慣れているから、期日前（投票）もあるし。」



前回の総選挙は、2024年10月に行われたばかりですが、広島県の投票率は48.40％と全国最低でした。寒さが投票率に影響しないかも気がかりです。

（2026年1月16日放送）