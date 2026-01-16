¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿ÍÂ¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¡×¤ÎÅÉÁõ¥á¥ó¥Æ¡ª¡¡¤¤¤Þ²è´üÅª¤Ê¼«Æ°²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿!!
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ï1¥È¥ó¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬140km/h¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤â¾è°÷¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë
¢£ÅÉÁõ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Î°¤µ¤¬²ÝÂê¤À
¢£ÅÉÁõ¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ëÅÉÁõ¹©¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ÎÅÉÁõ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÃ¼ìÁõÃÖ¤È¤Ï
¡¡Æ»Ï©¤ÎÏ©Â¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¡£Çö¤¯Çò¤¤¹ÝÀ½¤Î¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Ë¤ÏÆ»Ï©¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥×¾õ¤ÎÃì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ü¤µ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢Ëü°ì¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÊÑ·Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Î·ë¹½¤â¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤¤¤ä¤Ä¤À¡£¤À¤«¤é¡¢³³¤Ê¤É¤Î¥«¡¼¥Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±¿Å¾»þ¤Î°Â¿´´¶¤¬¿ôÃÊ¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï°Õ³°¤È¸Å¤¯¡¢1950Ç¯Âå¤Ê¤«¤´¤í¤Ë°ìÈÌ¹ñÆ»¤ÎÆ½Æ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÍè¡¢²þÎÉ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤è¤ê¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë3»³¥Ó¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢25¥È¥ó¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬100km/h¤Ç¾×ÆÍ¤·¤Æ¤âÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1¥È¥ó¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬140km/h¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤â¾è°÷¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¾æÉ×¤Ê¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬É÷±«¹ßÀã¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë²°³°¡£ºà¼Á¤¬Éå¿©À¤ÎÄã¤¤¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À¤·¤â¡¢¶¯ÅÙ¤¬Ì¿¤Î¹ÝÀ½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð»¬¤Ë¤è¤ëÎô²½¤¬¿´ÇÛ¤À¡£¤³¤ì¤òËÉ¤°¤Ù¤¯ÅÉÁõ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤â±Êµ×¤ËÊÝ¸î¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÉÎÁ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤Ï¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼êË¡¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¹ÝÈÄÅÉÁõ¤È»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹©Äø¤ò·Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹
¡¡ ¢»¬¤òÍî¤È¤¹
£²¼ÃÏ¤òÅÉ¤ë
¤¾åÅÉ¤ê¤ò¤¹¤ë
¡¡¤³¤ì¤òÆ»Ï©¾å¤Ç±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ëºî¶È°÷¤¬»Ü¹©¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ò³°¤·¤Æ»Ü¹©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ëÅÉÁõ¹©¡×¤À¡£°ìÈÌÆ»Ï©¤Ç¤â¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ÎÅÉÁõºî¶È¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ºî¶È°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¤è¤êµ¤¤òÇÛ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÖÀþµ¬À©¤òÉß¤±¤Ð¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÉÔÊØ¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÉÁõºî¶È¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤Ï¡¢¶ËÎÏ¾Ê¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£ ¡Ö¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ëÅÉÁõ¹©¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¹¥È½èÍý¤ÈÅÉÁõ¤òµ¡³£¤Ç¹Ô¤¦¹©Ë¡¤À¡£¥Ö¥é¥¹¥È½èÍý¤Ï¡¢µ¡³£¤òÊ¿Âæ¤Î8¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¿ø¤¨ÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¡£¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ëºî¶Èµ¡´ï¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¤µ¤Ó¤ä±ø¤ì¤ò¸¦Ëá¤·¤ÆÍî¤È¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¥Ö¥é¥¹¥È´°Î»¥«½ê¤ÎÉ½ÌÌ¤ÎÁÆ¤µ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¡£ÅÉÁõÍÑµ¡³£¤Ï¡¢Ê¿Âæ¤Î4¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤ËºÜ¤»¤ë¡£ºî¶Èµ¡´ï¤ò¥Ö¥é¥¹¥ÈºÑ¤ß¤Î¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¿ø¤¨ÉÕ¤±¡¢¥¨¥¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÉ½ÌÌÊ´¿Ð¤ò½üµî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¬Äê¤·¤¿É½ÌÌ¤ÎÁÆ¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÉÁõ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¥Ü¥ë¥ÈÉôÊ¬¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ïºî¶È°÷¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ãºî¶È¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢8»þ´Ö¤Î¼ÖÀþµ¬À©¤Ç¤ª¤ª¤è¤½600m¤Î»Ü¹©¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÅÉÎÁ¤Ë¤â¹©É×¤¬¤¢¤ê¡¢¸¶¿§ºà¤ËÆÃ¼ì¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»¬»ß¤á¸ú²Ì¤ÈÈô»¶ËÉ»ßµ¡Ç½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëü°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼é¤ëÌòÌÜ¤ò»ý¤Ä¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¡£¤½¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤È²þÁ±ÅØÎÏ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£