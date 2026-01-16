「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が10日、ツインメッセ静岡で行われた。

同イベント6回目の開催となった今回は、来場者やライブ配信視聴、連動イベント参加などの合わせた総体感人数がのべ約176万9500人を記録した。

同イベントのテーマは“Shining New Chapter”。26年の「TGC」初めとして、トップバッターで池田エライザ（29）が登場し、フリルに覆われた印象的なスタイリングで、ショーの幕開けを鮮烈に彩った。

板野友美（34）、村重杏奈（27）、ゆうちゃみ（24）ら豪華タレントが続々ランウエーを歩き、静岡県出身の池田美優（27）も登場。

「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」を務めるACEesの作間龍斗（23）、深田竜生（23）は、静岡市が誇る“工芸美”として、染められた部分と無着色部分の鮮やかなコントラストが特徴的で大胆な柄の「駿河和染」の衣装をまとった。

2人は事前に「駿河和染」を体験。作間は「今身に着けているのが、僕らが体験した『駿河和染』の茶染めで作られた布なんですけど、廃棄されるお茶の葉を使っています」と紹介しつつ、「大変な作業だなと思うところもありましたが、楽しかったです！」と振り返った。深田も「20周年という貴重な年に公式サポーターを務められてうれしく思います。今日は、こうやって静岡を身にまとえたのもうれしかったです。これからも各地の魅力をたくさん伝えていきたいです」と笑顔を見せた。

ライブステージでは、「KAWAII LAB．」からFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組が集結した。FRUITS ZIPPER以外の3グループは「TGCしずおか」初出演。ヒット曲をたたみかけるステージで、大きく盛り上げた。他にも、しなこ、KID PHENOMENONらアーティストがライブを行った。