紫 今、TVアニメ『勇者のクズ』EDテーマ「メンタルレンタル」MV公開。紫 今が主人公を導く“心の中の存在”に
紫 今が、新曲「メンタルレンタル」のMVを公開した。
本楽曲は、TVアニメ『勇者のクズ』第1クールエンディングテーマ。先週よりアニメの放送がスタートし、1月11日から音源も配信されている。
MVは、紫 今「正面」以来、2度目のタッグとなる鴨下大輝が監督を務めた。「心の状態」をテーマにした本作では、医者や面接官に扮した紫 今が、主人公を導く”心の中の存在”として描かれているという。
また、「メンタルレンタル」は2月18日にCDでもリリースが決定している。CDジャケットは、原作漫画を担当するナカシマ723の描きおろしイラスト絵柄仕様。昨年開催されたワンマンライブ＜Backrooms Parade＞より「ウワサのあの子」「魔性の女A」「凡人様 - Acoustic ver.」のライブ音源も収録される。
なお、3月には自身初の2マンツアー＜MICELLE＞を東名阪で開催される。東京公演にて共演するTOOBOEが2月11日にリリースするメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』に収録される新曲「jewel」にも紫 今のfeat参加が決定。その他、大阪ではLavt、名古屋ではDannie Mayと各会場注目のラインナップが揃っている。
◾️シングル「メンタルレンタル」
配信：2026年1月11日（日）
CD発売：2026年2月18日（水）
配信：https://MulasakiIma.lnk.to/MentalRental
購入：https://MulasakiIma.lnk.to/Mental_Rental
価格・品番：完全生産限定盤 1,900円（税込）SRCL-13539
▼CD収録楽曲（計4曲）
M1:メンタルレンタル
M2:ウワサのあの子 (2025.11.6 Backrooms Parade)
M3:魔性の女A (2025.11.6 Backrooms Parade)
M4:凡人様 - Acoustic ver. (2025.11.6 Backrooms Parade)
※ナカシマ723氏描きおろしジャケット
※デジパック仕様
※ナカシマ723氏描きおろしポスター付属（H239mm×W241mm）
◾️TVアニメ『勇者のクズ』
▼放送情報
日本テレビ：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
札幌テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分
青森放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
テレビ岩手：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
山形放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
ミヤギテレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分
秋田放送：2026年1月15日より毎週木曜25時24分〜25時54分
福島中央テレビ：2026年1月16日より毎週金曜25時56分〜26時26分
テレビ新潟：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分
テレビ信州：2026年1月15日より毎週木曜25時44分〜26時14分
山梨放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
静岡第一テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分
北日本放送：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分
テレビ金沢：2026年1月15日より毎週木曜25時35分〜26時07分
福井放送：2026年1月16日より毎週金曜24時30分〜25時00分
中京テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分
読売テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時59分〜26時29分
日本海テレビジョン：2026年1月15日より毎週木曜26時00分〜26時30分
広島テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分
山口放送：2026年1月15日より毎週木曜25時54分〜26時24分
四国放送：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分
西日本放送：2026年1月11日より毎週日曜25時25分〜25時55分
南海放送：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分（※1/24(＃3)放送から24時55分〜に変更）
高知放送：2026年1月14日より毎週水曜25時24分〜25時54分
福岡放送：2026年1月12日より毎週月曜25時59分〜26時29分
長崎国際テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分
熊本県民テレビ：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分
鹿児島讀賣テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時34分〜26時04分
テレビ大分：2026年1月15日より毎週木曜24時59分〜25時29分
テレビ宮崎：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分
※放送日時は予告なく変更になる場合があります。
※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。
AT-X 1月18日(日)より
毎週日曜23:00〜 放送
▼リピート放送
毎週木曜29:00〜 放送
毎週日曜 8:00〜 放送
※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。
▼配信情報
〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉
dアニメストア・Huluにて1月10日(土)より毎週土曜25:30〜
〈見放題サイト〉
1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信
ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video
〈都度課金サイト〉
1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信
HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ
※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。
公式サイト：https://yushanokuzu.com
公式X：https://x.com/yushanokuzu
公式Youtube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu
公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu
◾️＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞
2026年
◆大阪公演
開催日：3月21日（土）Yogibo META VALLEY
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今・Lavt
◆名古屋公演
開催日：3月22日（日）ell.FITS ALL
開場/開演：17:30/18:00
出演：紫 今・Dannie May
◆東京公演
開催日：3月29日（日）渋谷CLUB QUATTRO
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今・TOOBOE
詳細：https://mulasaki-ima.com/live/detail/?liveid=54687
