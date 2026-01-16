紫 今が、新曲「メンタルレンタル」のMVを公開した。

本楽曲は、TVアニメ『勇者のクズ』第1クールエンディングテーマ。先週よりアニメの放送がスタートし、1月11日から音源も配信されている。

MVは、紫 今「正面」以来、2度目のタッグとなる鴨下大輝が監督を務めた。「心の状態」をテーマにした本作では、医者や面接官に扮した紫 今が、主人公を導く”心の中の存在”として描かれているという。

また、「メンタルレンタル」は2月18日にCDでもリリースが決定している。CDジャケットは、原作漫画を担当するナカシマ723の描きおろしイラスト絵柄仕様。昨年開催されたワンマンライブ＜Backrooms Parade＞より「ウワサのあの子」「魔性の女A」「凡人様 - Acoustic ver.」のライブ音源も収録される。

なお、3月には自身初の2マンツアー＜MICELLE＞を東名阪で開催される。東京公演にて共演するTOOBOEが2月11日にリリースするメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』に収録される新曲「jewel」にも紫 今のfeat参加が決定。その他、大阪ではLavt、名古屋ではDannie Mayと各会場注目のラインナップが揃っている。

◾️シングル「メンタルレンタル」

配信：2026年1月11日（日）

CD発売：2026年2月18日（水） 配信 CDジャケット写真 配信：https://MulasakiIma.lnk.to/MentalRental

購入：https://MulasakiIma.lnk.to/Mental_Rental 価格・品番：完全生産限定盤 1,900円（税込）SRCL-13539 ▼CD収録楽曲（計4曲）

M1:メンタルレンタル

M2:ウワサのあの子 (2025.11.6 Backrooms Parade)

M3:魔性の女A (2025.11.6 Backrooms Parade)

M4:凡人様 - Acoustic ver. (2025.11.6 Backrooms Parade)

※ナカシマ723氏描きおろしジャケット

※デジパック仕様

※ナカシマ723氏描きおろしポスター付属（H239mm×W241mm）

◾️TVアニメ『勇者のクズ』 ▼放送情報

日本テレビ：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

札幌テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分

青森放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

テレビ岩手：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

山形放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

ミヤギテレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分

秋田放送：2026年1月15日より毎週木曜25時24分〜25時54分

福島中央テレビ：2026年1月16日より毎週金曜25時56分〜26時26分

テレビ新潟：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分

テレビ信州：2026年1月15日より毎週木曜25時44分〜26時14分

山梨放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

静岡第一テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分

北日本放送：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分

テレビ金沢：2026年1月15日より毎週木曜25時35分〜26時07分

福井放送：2026年1月16日より毎週金曜24時30分〜25時00分

中京テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分

読売テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時59分〜26時29分

日本海テレビジョン：2026年1月15日より毎週木曜26時00分〜26時30分

広島テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分

山口放送：2026年1月15日より毎週木曜25時54分〜26時24分

四国放送：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分

西日本放送：2026年1月11日より毎週日曜25時25分〜25時55分

南海放送：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分（※1/24(＃3)放送から24時55分〜に変更）

高知放送：2026年1月14日より毎週水曜25時24分〜25時54分

福岡放送：2026年1月12日より毎週月曜25時59分〜26時29分

長崎国際テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分

熊本県民テレビ：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分

鹿児島讀賣テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時34分〜26時04分

テレビ大分：2026年1月15日より毎週木曜24時59分〜25時29分

テレビ宮崎：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分

※放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。

AT-X 1月18日(日)より

毎週日曜23:00〜 放送 ▼リピート放送

毎週木曜29:00〜 放送

毎週日曜 8:00〜 放送

※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。 ▼配信情報

〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉

dアニメストア・Huluにて1月10日(土)より毎週土曜25:30〜

〈見放題サイト〉

1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信

ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video

〈都度課金サイト〉

1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信

HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ

※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。 公式サイト：https://yushanokuzu.com

公式X：https://x.com/yushanokuzu

公式Youtube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu

◾️＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞ 2026年

◆大阪公演

開催日：3月21日（土）Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・Lavt ◆名古屋公演

開催日：3月22日（日）ell.FITS ALL

開場/開演：17:30/18:00

出演：紫 今・Dannie May ◆東京公演

開催日：3月29日（日）渋谷CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・TOOBOE 詳細：https://mulasaki-ima.com/live/detail/?liveid=54687