◾️ライブ映像商品『grotesque human』

2026年3月4日（水）発売

予約： https://dress.lnk.to/ghtPR

＜Blu-ray＞

\6,380（税込）KIXM−643

＜DVD＞

\6,380（税込）KIBM−1149

＜数量限定生産版＞※ELR Store限定商品

\10,000（税込）NXD-1125

Blu-ray+ZINE（16P）※ブランケット判サイズ（40.6cm×54.5cm）

予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1125/

※500セット限定での販売

▼ZINE詳細

『ロックンロールとよばれる音楽と人々』

・写真「シスターマン」間仲 宇

・鼎談「ロックンロールってなんだろう」

志磨遼平（ドレスコーズ）×須藤朋寿（NEWFOLK主宰）×矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）

・楽曲リスト「2025年のためのロックンロール・ソング 10選」

選者：志磨遼平（ドレスコーズ） / 須藤朋寿（NEWFOLK主宰） / 矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）

・小説「ハディとテン」 吉田棒一

・ライブレポート「Fuck youとGood luck、それから」黒田隆太朗

・楽曲リスト「“grotesque human” ツアー会場におけるBGM、あるいは黎明期のサン・レコードのベスト・シングルス」選者：志磨遼平（ドレスコーズ）

・写真「the dresscodes TOUR2025 “grotesque human” Live Photo」森 好弘

・座談会「仲良いんです、僕達」メンバー5人で語る “grotesque human” ツアーの裏側

志磨遼平×田代祐也×有島コレスケ×中村圭作×ビートさとし

▼収録内容 ※Blu-ray / DVD / 数量限定生産版共通

The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human” ライブ本編（2025年7月6日@Zepp Shinjuku（TOKYO）公演）

01.ヴィシャス

02.うつくしさ

03.リンチ

04.人間不信

05.この悪魔め

06.聖者

07.がっかりすぎるわ

08.悲しい男

09.ロックンロール・ベイビーナウ

10.REBEL SONG

11.コミック・ジェネレイション

12.ビューティフル

13.シスターマン

14.ミスフィッツ

15.愛に気をつけてね

▼早期予約特典：「grotesque human」A4ビジュアルシート

対象法人：Amazon、楽天、TOWER RECORDS

対象予約期間：1月18日（日）23:59まで

▼法人別購入特典

Amazon.co.jp：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.1

楽天ブックス：「grotesque human」ミニアクリルスタンド(ジャケット写真絵柄)

TOWER RECORDS：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.2

ELRstore：「grotesque human」 全曲収録ライブアルバムCD

※特典絵柄は後日公開いたします。

※＜数量限定生産版＞はELR Store購入特典の対象外となり、お付けできませんので予めご了承ください。