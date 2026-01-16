ザ・ハイロウズ、オリジナルアルバム全8タイトル＋レアリティーズ2タイトルの計10タイトルをプラケース仕様CDにて発売決定
ザ・ハイロウズが、2026年3月25日にオリジナルアルバム全8タイトル＋レアリティーズ2タイトルの計10作品をプラケース仕様CDで発売することを発表した。
25周年を迎えた2020年に、1995年から2004年に発売されたオリジナルアルバム全8タイトルとレアリティーズ2タイトル、計10タイトルが紙ジャケット仕様CDで一斉発売されたが、今回は現在入手困難なタイトル含めた全10作品がプラケース仕様CD、2020リマスター盤で登場する。
◾️プラケース仕様 全10作品ラインナップ
2026年3月25日（水）発売
※全タイトルCD：2020リマスター盤
◆『THE HIGH-LOWS』
商品番号：UPCY-8079
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『タイガーモービル』
商品番号：UPCY-8080
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『ロブスター』
商品番号：UPCY-8081
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『バームクーヘン』
商品番号：UPCY-8082
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『Relaxin’ WITH THE HIGH-LOWS』
商品番号：UPCY-8083
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『flip flop』
商品番号：UPCY-8084/5
価格：3,960円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『HOTEL TIKI-POTO』
商品番号：UPCY-8086
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『angel beetle』
商品番号：UPCY-8087
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『flip flop 2』
商品番号：UPCY-8088/9
価格：3,960円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『Do!! The★MUSTANG』
商品番号：BVCL-1101
価格：2,970円（税込）
発売元：ソニー・ミュージックレーベルズ
