ザ・ハイロウズが、2026年3月25日にオリジナルアルバム全8タイトル＋レアリティーズ2タイトルの計10作品をプラケース仕様CDで発売することを発表した。

25周年を迎えた2020年に、1995年から2004年に発売されたオリジナルアルバム全8タイトルとレアリティーズ2タイトル、計10タイトルが紙ジャケット仕様CDで一斉発売されたが、今回は現在入手困難なタイトル含めた全10作品がプラケース仕様CD、2020リマスター盤で登場する。

◾️プラケース仕様 全10作品ラインナップ
2026年3月25日（水）発売
※全タイトルCD：2020リマスター盤

◆『THE HIGH-LOWS』

商品番号：UPCY-8079
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック

◆『タイガーモービル』

商品番号：UPCY-8080
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック

◆『ロブスター』

商品番号：UPCY-8081
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック

◆『バームクーヘン』

商品番号：UPCY-8082
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック

◆『Relaxin’ WITH THE HIGH-LOWS』

商品番号：UPCY-8083
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック

◆『flip flop』

商品番号：UPCY-8084/5
価格：3,960円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック

◆『HOTEL TIKI-POTO』

商品番号：UPCY-8086
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック

◆『angel beetle』

商品番号：UPCY-8087
価格：2,970円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック

◆『flip flop 2』

商品番号：UPCY-8088/9
価格：3,960円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック

◆『Do!! The★MUSTANG』
商品番号：BVCL-1101
価格：2,970円（税込）
発売元：ソニー・ミュージックレーベルズ