ザ・ハイロウズが、2026年3月25日にオリジナルアルバム全8タイトル＋レアリティーズ2タイトルの計10作品をプラケース仕様CDで発売することを発表した。

25周年を迎えた2020年に、1995年から2004年に発売されたオリジナルアルバム全8タイトルとレアリティーズ2タイトル、計10タイトルが紙ジャケット仕様CDで一斉発売されたが、今回は現在入手困難なタイトル含めた全10作品がプラケース仕様CD、2020リマスター盤で登場する。