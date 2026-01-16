星野源、監督を務めたARuFaとの対談でMV制作の裏側を語る「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」BTSトーク動画公開
星野源が、アルバム『Gen』収録曲「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」MVのBTS動画を公開した。本動画は、星野とMVの監督を務めたARuFaが撮影の裏話を語る対談になっている。
「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」のMVは、2025年7月に公開された。星野が、アルバム『Gen』制作中にARuFaをスタジオに招き、監督を直々にオファーしたという本MVは一人称視点で展開される構成となっており、ARuFaならではのDIY感あふれる映像表現を基軸にしながら、どこか背筋がゾクッとするようなミステリアスな世界観が描かれているとのこと。
今回公開されたBTS動画では、星野とARuFaがMV撮影の裏側を振り返りながら、CGを一切使用していない撮影手法や、実際に使用した動画編集ソフトについてなど、“マニアックな”トークを展開しているという。星野の表現に対するこだわりと、ARuFaの奇抜かつオリジナルな発想の一端が、二人の言葉によって紐解かれていく。
◾️＜星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行＞
2026年
2月11日 北海道・函館市民会館 開場17:00／開演18:00
2月17日 大阪・フェスティバルホール 開場18:00／開演19:00
2月19日 広島・JMSアステールプラザ 大ホール 開場18:00／開演19:00
2月21日 福岡・福岡市民ホール 大ホール 開場17:00／開演18:00
2月25日 石川・本多の森 北電ホール 開場18:00／開演19:00
2月27日 埼玉・ソニックシティ 大ホール 開場18:00／開演19:00
※本イベントは、星野源と山岸聖太が映像を見ながら喋るトークショーです。バンドなどによる楽曲の演奏はありませんが、おまけとして星野源が1曲弾き語りをする予定です。
▼配信情報
2月21日（土）福岡市民ホール 大ホール
アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜2月28日（土）23:59
2月27日（金）埼玉・ソニックシティ 大ホール
アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜3月6日（金）23:59
◾️アルバム『Gen』
2025年5月14日（水）発売
・“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／\7,480（税込）
・“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／\8,910（税込）
・“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／\8,910（税込）
・通常盤 [VICL-66033]／\3,410（税込）
▼購入
https://genhoshino.lnk.to/Gen
▼配信
https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital
01. 創造 02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 03. Star 04. Glitch 05. 喜劇
06. 2 (feat. Lee Youngji) 07. Melody 08. 不思議 09. Memories (feat. UMI, Camilo) 10. 暗闇 11. Why 12. 生命体 13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 14. Sayonara 15. 異世界混合大舞踏会 16. Eureka
[各初回限定盤] *各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱
□ Box Set “Poetry”
●星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種
●ライナーノーツ「From 808 Studio」
□ Box Set “Visual” Blu-ray / DVD（5時間46分収録）
●Gen Hoshino presents Reassembly LIVE
01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues 08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント 14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい 17. 夏のクラクション 18. REAL
19. 異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）
●Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA
・アフター (バースデー) パーティー
・トークセレクション
・ドキュメンタリー
・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール
●Akira Nise presents Fake
・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種
