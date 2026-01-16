え、それ本当に【しまむら】なのッ！？ デザイン大優勝♡「おしゃれバッグ」

手に取りやすい価格なのにおしゃれなバッグが【しまむら】に登場しているとの情報をキャッチ！ おしゃれさんが見つけたのは、トレンド感のあるボストンバッグやあたたかみのあるふわふわバッグ。どちらも高見えして、大人コーデにも取り入れやすそうです。シンプルコーデのアクセントにもなってくれるので、ぜひチェックしてみて。

ころんとフォルムが魅力の高見えボストンバッグ

【しまむら】「ゴウヒヨコナガボストン」\990（税込）

華奢なストラップにレザー調素材が上品なボストンバッグ。カジュアルコーデはもちろんきれいめスタイルにも自然になじみ、通勤にも使えそうです。デイリーに使いやすいサイズ感で、内ポケット付きなのも嬉しいポイント。カラーもトレンドのブラウンで、このクオリティのバッグが1,000円以下とは驚きです。デザインはシンプルなので、@gnm.aoさんのようにキーホルダーをジャラ付けするなどアレンジしてみて。

ふわふわな存在感が魅力のバッグ

【しまむら】「SR*フェイクファーバッグ」\2,420（税込）

シンプルなコーデに合わせるだけで、一気におしゃれ度を引き上げてくれそうなバッグ。ふわふわと毛足の長い素材が華やかです。取り外し可能なレザー調ハンドルやチェーンが付属されており、手持ちも肩掛けもできるのが高ポイント。いつもの装いにプラスするだけで、アクセントになってくれます。

