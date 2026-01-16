Survive Said The Prophet、アニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』EDテーマの新曲「Speak of the Devil feat. Masato」配信リリース決定
Survive Said The Prophet（以下サバプロ）が、新曲「Speak of the Devil feat. Masato」を1月17日0時より、各種サブスクリプションサービスにて配信リリースすることが決定した。
「Speak of the Devil」は、現在放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマにも起用されている。
原作からインスピレーションを受けたYosh（Vo）の叫びや祈りともとれる想いが存分に表現されており、coldrainのMasato（Vo）もゲスト参加。圧倒的なパワーとエネルギーで切り裂くシャウトは、楽曲の熱量を一層際立たせ、サバプロ史上最強に重厚なサウンドが完成。
なお、1月17日20時には本楽曲のMVも公開される予定だ。
■リリース情報
「Speak of the Devil feat. Masato」
2026年1月17日0時配信リリース
https://smej.lnk.to/Speak_of_the_Devil
■ツアー情報
【Face | Face | TOUR】※ONE-MAN
2/3(火)千葉LOOK
2/6(金)豊橋 club KNOT
2/24(火)代官山 UNIT
〈チケット〉
SABA CULTチケット：6,500円(税込 / ドリンク代別)
SABA CULT U-22チケット：4,500円(税込 / ドリンク代別)
一般チケット：5,500円(税込 / ドリンク代別)
一般 U-22チケット：3,500円(税込 / ドリンク代別)
〈一般発売〉
https://lit.link/survivesaidtheprophet
【MAGIC HOUR TOUR】※With Guest
5/22(金)仙台 Rensa
5/24(日)恵比寿 The Garden Hall
5/30(土)福岡 BEAT STATION
6/12(金)愛知 DIAMOND HALL
6/14(日)大阪 GORILLA HALL OSAKA
〈チケット/先行スケジュール〉
後日解禁
