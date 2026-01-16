Survive Said The Prophet（以下サバプロ）が、新曲「Speak of the Devil feat. Masato」を1月17日0時より、各種サブスクリプションサービスにて配信リリースすることが決定した。

「Speak of the Devil」は、現在放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマにも起用されている。

原作からインスピレーションを受けたYosh（Vo）の叫びや祈りともとれる想いが存分に表現されており、coldrainのMasato（Vo）もゲスト参加。圧倒的なパワーとエネルギーで切り裂くシャウトは、楽曲の熱量を一層際立たせ、サバプロ史上最強に重厚なサウンドが完成。

なお、1月17日20時には本楽曲のMVも公開される予定だ。





■リリース情報

「Speak of the Devil feat. Masato」

2026年1月17日0時配信リリース

https://smej.lnk.to/Speak_of_the_Devil

■ツアー情報

【Face | Face | TOUR】※ONE-MAN

2/3(火)千葉LOOK

2/6(金)豊橋 club KNOT

2/24(火)代官山 UNIT 〈チケット〉

SABA CULTチケット：6,500円(税込 / ドリンク代別)

SABA CULT U-22チケット：4,500円(税込 / ドリンク代別)

一般チケット：5,500円(税込 / ドリンク代別)

一般 U-22チケット：3,500円(税込 / ドリンク代別) 〈一般発売〉

https://lit.link/survivesaidtheprophet 【MAGIC HOUR TOUR】※With Guest

5/22(金)仙台 Rensa

5/24(日)恵比寿 The Garden Hall

5/30(土)福岡 BEAT STATION

6/12(金)愛知 DIAMOND HALL

6/14(日)大阪 GORILLA HALL OSAKA 〈チケット/先行スケジュール〉

後日解禁