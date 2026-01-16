Meg Bonusが、2nd EP『LOSS』から「Stay,be」のMVを公開した。

映像では、数々の“野本慶が好きなもの”がCGで描かれており、おもちゃ箱をひっくり返したような世界と、本人も出演するいつも通りの日常が目まぐるしく交錯していく、楽しい映像に仕上がっているという。なお監督は、齊藤公太郎がつとめた。

また、Meg Bonusは4月29日に東京・大手町三井ホールにて初のホールワンマンライブを開催する。本日よりチケットのオフィシャル先着先行受付が始まっているので、ぜひチェックしてほしい。

https://youtu.be/sIO3N1_t-Bs

◾️＜Meg Bonus LIVE 2026＞ 2026年4月29日（水）東京・大手町三井ホール

開場 16:30 / 開演 17:30 ▼チケット

全席指定 6,500円（税込／ドリンク代別途）

オフィシャル先着先行

受付期間：1月16日（金）12:00〜2月15日（日）23:59

受付URL：https://eplus.jp/megbonus/