須田景凪が、1月14日に配信リリースした新曲「リベラ」MVを公開した。

本楽曲は、複雑な人間模様を描いたオルタナティブなアップナンバーとのことで、中島歩＆草川拓弥ダブル主演のドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』オープニングテーマになっている。

MVの監督は、CLAN QUEENのメンバーで、映像監督としても活躍するマイが担当した。ダークな映像美が楽曲のもつアッパーかつアグレッシブさを膨らませる作品に仕上がっているとのこと。

◆ ◆ ◆

◾️CLAN QUEEN・マイ監督 コメント

この楽曲と歌詞を頂いた時、悪夢とは他人から与えられるものではなく、自分の中にいるもう一人の自分が生み出す地獄のようなものなのではないかと感じました。そして、その中で一瞬だけ見える光や解放は、きっと誰かに救われることではなく、「自分の意思がクリアになる瞬間」にこそ立ち上がるものだと思い、このMVを制作させていただきました。ノリのいいダークなサウンドとラストの開放感が視覚的にも響き合い、須田さんの楽曲の世界に微力ながら寄り添えていたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

本楽曲がオープニングテーマとなっているテレビ東京ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや、映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京がタッグを組んだ“理容師アクションコメディー“。本日深夜24時57分から第2話が放送されるのでぜひ合わせてチェックしてほしい。

なお須田景凪は、＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞の開催を発表しており、3月15日に大阪：NHK大阪ホールと3月29日に東京：Kanadevia Hallの東阪を巡る。チケットぴあ先行受付は1月18日23時59分まで。

◾️「リベラ」 2026年1月14日（水）リリース

※テレ東系「俺たちバッドバーバーズ」オープニングテーマ

作詞 / 作曲 / 編曲：須田景凪

レーベル：A.S.A.B

配信：https://keinasuda.lnk.to/Libera

◾️ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』 Ⓒ「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会 ▼イントロダクション

表の顔は理容師、裏の顔は…裏用師（リヨウシ）！

田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の理容室。そこで働く2人の男には、裏の顔があった。

「あなたの人生、300万で整えます」

裏用師は、表社会では解決できないどんな問題も引き受け、依頼人の乱れた人生を整え、髪を切る。

不器用な2人の男が運営するふしぎな理容室が、今日も誰かの再出発を見送ります。 ▼放送情報

2026年1月9日スタート 毎週金曜深夜24時42分〜25時13分

※BSテレ東でも2026年1月12日スタート 毎週月曜深夜24時00分〜24時30分

放送局：テレビ東京 テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送 ▼配信情報

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第１話から最新話まで独占見放題配信

U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

TVer：https://tver.jp/series/sril41r09a

テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 ▼スタッフ＆キャスト

【脚本】阪元裕吾 オノ・マサユキ

【監督】阪元裕吾 平波亘 泉原航一

【アクション監督】Rio

【主演】中島歩 草川拓弥

【出演】原田琥之佑 吉田美月喜 濱田龍臣 ／ 後藤剛範 ほか

【オープニングテーマ】須田景凪 「リベラ」（A.S.A.B）

【エンディングテーマ】ポルカドットスティングレイ 「Boy Boy」（ユニバーサルシグマ）

【プロデューサー】加瀬未奈（テレビ東京）鈴木祐介（ライツキューブ）角田陸（TOKYO CALLING）

大島康寛（東北新社）中澤研太（東北新社）

【制作】テレビ東京 ライツキューブ

【制作協力】TOKYO CALLING 東北新社

【製作著作】「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会 ▼Info

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

【公式X】@tx_badbarbers

【公式Instagram】@tx_badbarbers

【公式TikTok】@tx_badbarbers

【公式ハッシュタグ】#オレババ

◾️＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞ 2026年3月15日（日）大阪・NHK大阪ホール

OPEN 17:00 / START 18:00

キョードーインフォメーション：0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く） 2026年3月29日（日）東京・Kanadevia Hall

OPEN 17:00 / START 18:00

SOGO TOKYO ：03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く） ▼チケットぴあ先行受付中

受付期間：〜1月18日（日）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/sudakeina-tour2026/