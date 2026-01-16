同僚「それ太って見えるよ」善意の【着痩せアドバイス】にモヤッ！ ぽっちゃりな私が伝えたかったこと
服を買うとき、何を基準にして選びますか？ デザインや値段、周りにどう見られるかなど、様々な基準がありますよね。今回は筆者の友人A子さんの体験談をご紹介します。
ぽっちゃり体型のA子さん
食べる事が大好きなA子さんは、ずっとぽっちゃり体型でした。
思春期の頃は何度もダイエットに挑戦しましたが、ことごとく失敗に終わっていたのです。
今はそんな自分を受け入れて、楽しく過ごしていたのですが……。
気の合う同僚達と楽しくお出かけ！ でも……
休日に会社の同僚達と遊びに行った日のことです。
いつもはカフェやディナーを楽しむだけだったのですが、この日はショッピングモールへ行く事になりました。
皆気を使わず遊べる間柄だったので、洋服や雑貨を見て、ワイワイと楽しく過ごしました。
しかし、B美の発言だけがずっと気になってしまって……。
オシャレな子のアドバイス。でも、なんだか引っかかる
洋服を試着する時、A子さんは一人だけXLサイズを試着していました。
皆はサイズについて何も言わなかったのですが、
「そっちのデザインだと太って見えるから、こっちにしたら？」
「この組み合わせだと、かなり着痩せするよ！」
と、B美だけは楽しそうにアドバイスをしてくれました。
雑貨屋さんで指輪を見ている時にも、B美は、
「こういうデザインの方が、指が細見えするし。A子にも似合うよ～」
B美はかなりオシャレな子だったので、悪意がないことは分かります。
むしろ、A子さんは「私を思って一生懸命に似合うものを探してくれている、彼女なりの優しさなのだろう」と思いました。
けれど、A子さんの心には、どうしてもモヤモヤとしたものが広がっていきました。