アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』、AnimeJapan 2026にてスペシャルステージ決定 坂田将吾・阿座上洋平ら豪華キャストが出演
Netflixにて3月19日より世界独占先行配信されるアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』のメインキャストが登壇するスペシャルステージが、東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2026」のRED STEAGEにて3月28日17時50分から実施されることが決まった。
【写真】坂田将吾、阿座上洋平ら『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』キャスト発表 『ジョジョ』声優“ルール”とは
本作は、荒木飛呂彦の漫画をアニメ化した『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの第7部。
1890年のアメリカ。総距離約4000マイル、賞金総額5000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。かつて天才騎手と呼ばれながらも半身不随となり、失意の中にいたジョニィ・ジョースターは、このレースで優勝をもくろむ謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見いだし、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険＜レース＞へと踏み出す―。
スペシャルステージには、坂田将吾（ジョニィ・ジョースター役）、阿座上洋平（ジャイロ・ツェペリ役）、石川界人（ディエゴ・ブランドー役）、水中雅章（サンドマン役）、松田健一郎（ポコロコ役）が登壇する。
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』1st STAGE（全1話、特別編成47分）は、Netflixにて3月19日世界独占先行配信。
