¸þ°æÍý¡¢¡È¥¹¥Ñ¥¤¡É¥²¡¼¥à¤Ç¸«ÇË¤é¤ì¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡× »£±Æ¤Ç¤Ï´°àú¤Ê¹ÅçÊÛ¥»¥ê¥Õ¤òÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MBS¡¦TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¡Ø¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤¡Ù1¡õ2ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç¸å¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¼ç±é¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡¢¶¦±é¤ÎºÙÅÄÁ±É§¡¢ÉÊÀî¥Ò¥í¥·´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ªÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²óÅú¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢4¿Í¤¬»öÁ°¤Ë°ú¤¤¤¿¤¯¤¸¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡È¥¹¥Ñ¥¤¡É¤¬Ã¯¤«¤òÅö¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬ÁÇÅ¨¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¾ÈªÂç¸ã¡õ¸þ°æÍý¤é
¡¡¤Þ¤º¡¢¾®·¿¸¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Á¥ï¥ï¡×¤ÎºÙÅÄ¡õÀ¾Èª¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¡×¤Î¸þ°æ¤Î°ìÊý¡Ö¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡×¤È½ñ¤¤¤¿ÉÊÀî¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯µ¿¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹Åç¤È¤¤¤¨¤Ð¡×¤Ë¡¢ÉÊÀî¤À¤±¤¬¡Ö¤â¤ß¤¸¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ëµ¿ÏÇ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÈ±·¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡×¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¡×¤ÎºÙÅÄ¡¢¡Ö¶âÈ±¡×¤Î¸þ°æ¡¢¡Ö¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¡×¤ÎÉÊÀî¡õÀ¾Èª¤È¤³¤³¤ËÍè¤Æ²óÅú¤¬¤ï¤«¤ì¡¢Í½ÁÛ¤Ïº®Àï¡£µÒÀÊ¤ÎÇï¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÂ¬¤ë¤È¸þ°æ¤¬ÉÊÀî¤è¤ê¤ä¤äÂ¿¤¯¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÊÀî¤È¸þ°æ¤Ç°Õ¸«¤¬¤ï¤«¤ì¡¢µÒÀÊ¤ÎÈ¿±þ¤â´Õ¤ß¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸þ°æ¤¬¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢¸«»öÅªÃæ¡£¸þ°æ¤¬¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ëµó¼ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡£±³¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤Ê¤é¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤È·é¤¯ÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»£±Æ¤Ç¤ÏÉÊÀî¤¤¤ï¤¯¡ÖËÜÆÉ¤ß¤Ç¸þ°æ¤¯¤ó¤¬¹ÅçÊÛ¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤êÆþ¤ì¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇËÜÆÉ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÙÅÄ¤¯¤ó¤ÈÀ¾Èª¤¯¤ó¤¬¡Ø¥ä¥Ð¤Ã¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ó¤ÊÆþ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤½¤Î´°àú¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÙÅÄ¤â¡Ö¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¡×¤È¶Ã¤¡¢À¾Èª¤â¡ÖÏÆ´À¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬²Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¡£¡ÖËè²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ´Þ¤á¤Æ4¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢À¾Èª¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤ ¡ÝÏ©ÃÏÎ¢¤ÎÃËÃ£¡Ý¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥«¥Ð¥Á¥¿¥ì¡ª¡Ù¡Ø¶Ë°¤¬¤ó¤Ü¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÅÄÅçÎ´»á¤Î¸¶ºî¤Ç¡¢Ì¡²è¤Ï¥Þ¥µ¥·»á¤¬Ã´Åö¤·¡¢2021Ç¯¤è¤ê¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤è¤êÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËãÌô¤ÎÉÝ¤µ¤ÈÎ¢¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂêºî¤¬ÉÊÀî´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¢¥É¥éÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀ¾Èª¤Ï¡¢¸µÌò¼Ô¤«¤éÌôÊª¤ÎÇä¿Í¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤¿ÇßÂô¶³Ç·²ðÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£ËãÌô¼èÄù´±¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Þ¥È¥ê¡Ë¤Î¹õºêÅ°¡ÊºÙÅÄ¡Ë¡¢·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¡¦·ÙÉôÊä¤Î³ë¾ë¾´ÅÍ¡Ê¸þ°æ¡Ë¤Î¡ÈS¡É¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤È¤Ê¤ë¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MBS¤Ç¤Ï1·î20Æü¡ÊËè½µ²ÐÍË ¿¼Ìë0¡§59¡Ë¡¢TBS¤Ç¤Ï1·î20Æü¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼Ìë1:28¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬ÁÇÅ¨¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¾ÈªÂç¸ã¡õ¸þ°æÍý¤é
¡¡¤Þ¤º¡¢¾®·¿¸¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Á¥ï¥ï¡×¤ÎºÙÅÄ¡õÀ¾Èª¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¡×¤Î¸þ°æ¤Î°ìÊý¡Ö¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡×¤È½ñ¤¤¤¿ÉÊÀî¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯µ¿¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹Åç¤È¤¤¤¨¤Ð¡×¤Ë¡¢ÉÊÀî¤À¤±¤¬¡Ö¤â¤ß¤¸¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ëµ¿ÏÇ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢¸«»öÅªÃæ¡£¸þ°æ¤¬¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ëµó¼ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡£±³¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤Ê¤é¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤È·é¤¯ÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»£±Æ¤Ç¤ÏÉÊÀî¤¤¤ï¤¯¡ÖËÜÆÉ¤ß¤Ç¸þ°æ¤¯¤ó¤¬¹ÅçÊÛ¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤êÆþ¤ì¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇËÜÆÉ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÙÅÄ¤¯¤ó¤ÈÀ¾Èª¤¯¤ó¤¬¡Ø¥ä¥Ð¤Ã¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ó¤ÊÆþ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤½¤Î´°àú¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÙÅÄ¤â¡Ö¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¡×¤È¶Ã¤¡¢À¾Èª¤â¡ÖÏÆ´À¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬²Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¡£¡ÖËè²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ´Þ¤á¤Æ4¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢À¾Èª¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤ ¡ÝÏ©ÃÏÎ¢¤ÎÃËÃ£¡Ý¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥«¥Ð¥Á¥¿¥ì¡ª¡Ù¡Ø¶Ë°¤¬¤ó¤Ü¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÅÄÅçÎ´»á¤Î¸¶ºî¤Ç¡¢Ì¡²è¤Ï¥Þ¥µ¥·»á¤¬Ã´Åö¤·¡¢2021Ç¯¤è¤ê¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤è¤êÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËãÌô¤ÎÉÝ¤µ¤ÈÎ¢¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂêºî¤¬ÉÊÀî´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¢¥É¥éÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀ¾Èª¤Ï¡¢¸µÌò¼Ô¤«¤éÌôÊª¤ÎÇä¿Í¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤¿ÇßÂô¶³Ç·²ðÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£ËãÌô¼èÄù´±¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Þ¥È¥ê¡Ë¤Î¹õºêÅ°¡ÊºÙÅÄ¡Ë¡¢·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¡¦·ÙÉôÊä¤Î³ë¾ë¾´ÅÍ¡Ê¸þ°æ¡Ë¤Î¡ÈS¡É¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤È¤Ê¤ë¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MBS¤Ç¤Ï1·î20Æü¡ÊËè½µ²ÐÍË ¿¼Ìë0¡§59¡Ë¡¢TBS¤Ç¤Ï1·î20Æü¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼Ìë1:28¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£