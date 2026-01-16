◇大相撲初場所6日目（2026年1月16日 東京・両国国技館）

西小結・若元春（32＝荒汐部屋）が王鵬（25＝大嶽部屋）との小結対決を制し、初日からの連敗を5で止めて今場所の初白星を挙げた。

立ち合いすぐに左で前ミツを引いて得意の左四つに。すぐに巻き替えられてもろ差しで攻め込まれたが、両上手で土俵際こらえて左へ鮮やかなうっちゃりを決めた。物言いは付かず、行司軍配通りで若元春の勝ち。「確実に勝った自信はなかったので（勝ちを）拾ったという感じですね」と振り返った。

うっちゃりでの白星は自身通算10度目（幕内では6度目）。最近はあまり繰り出しておらず、2023年夏場所11日目の北青鵬戦以来2年半ぶりだった。「理想は前に出て左四つなので、良い相撲とは言えない」といつも通り勝っても反省の弁。「攻め込まれているからこそ出る技なので」とうっちゃりに良い印象は持っていないようだった。

それでも、土俵際の粘りも持ち味の一つ。「決して前に出る力があるわけではない。俵を背負っての相撲は多々経験しているから、そこから勝負しようという気持ちが出ている証拠かなという感じ」と逆転勝利の秘訣（ひけつ）を明かした。