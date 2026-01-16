愛犬があまりにも静かなのでイタズラをしているのかと思ったら…。飼い主さんも見たことがなかったという『寛ぎ方』が話題になっているのです。

脱力しすぎでは…？あまりにも可愛いまさかのお姿は記事執筆時点で14万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなったのでした。

犬が『静かだなあ』と思って様子を見に行った結果…

Xアカウント『@peki_Kimpa』に投稿されたのは、ペキニーズ「きんぱ」くんのお姿。

現在生後10ヶ月のきんぱくん、育ち盛りのわんぱく盛りということもあり、やけに静かな時はイタズラに励んでいることも少なくないのだそう。

想定外だった『見たことがない姿』に反響

この日も、やけに静かで嫌な予感がした飼い主さんが様子を見に行くと…予想の遥か斜め上の光景が繰り広げられていたといいます。

ベッドの上から飼い主さんを見つめていたというきんぱくん。いつも通りアンニュイな表情を浮かべながら、なぜか下半身を完全に置き去りにしているかのような、脱力系極まる姿勢で寛いでいたのだとか。

横座りをするお姿はどこかキャラクター感に溢れており、一見すると置物、ぬいぐるみのようにも見えるきんぱくんのお姿。

飼い主さんも予想外だったというその光景は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいすぎる」「リラックスしてたのかな」「まさに長沢芦雪の描いた芦雪犬ですね♡」「脱力感がたまりません！」などのコメントが寄せられています。

日々成長する姿が尊すぎる…！

2025年3月12日生まれのきんぱくんは、表情豊かで甘えん坊な男の子。毎日たくさんの経験を重ねながら、日に日にそのあざとさ、可愛さを極めているのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすきんぱくんのお姿は、日々多くの人々にペキニーズの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

