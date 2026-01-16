犬が『熟睡』しているときにみせるサイン５選

犬は浅い睡眠を繰り返すことが多いので、なかなか熟睡している姿を見ないという人も多いでしょう。では、犬が熟睡しているとき、どのような様子をみせるのでしょうか。犬の熟睡サインを知れば、愛犬が熟睡しているタイミングに出逢えるかもしれません。

1.音を立てても反応しない

犬は警戒心が働きやすいため、浅い睡眠を繰り返すことが多くあります。そのため、飼い主が立ち上がっただけでもパッと目を覚ましてしまうワンコも少なくないでしょう。

しかし、熟睡しているときは飼い主が立ち上がろうが物音を立てようが、目を覚ましません。そのままの寝姿勢で眠り続けるので「あれ？熟睡しているのかも……」と気づく飼い主も多いでしょう。

2.白目や半目になっている

犬が白目を剥き出して眠っていたり、半目を開けたまま眠ったりしているときは、熟睡している証です。

熟睡していると顔の筋肉が緩むため、瞼が開いてしまうことがあります。すると、白目をみせたり半目を開いたまま熟睡する様子がみられるのです。他にも口を開けて舌をだらんと出しながら熟睡するワンコも多いでしょう。

3.いびきをかいている

犬が熟睡していると、いびきをかくこともあります。これは、全身の筋肉が緩むことで鼻腔や気管が狭くなることが原因です。

時々、熟睡しているときにいびきをかく程度であれば問題ありませんが、いびきが激しくなってきた、息苦しそうにいびきをかいているなどの異常がみられる場合は、肥満や鼻腔狭窄、物理的な鼻腔や気管の狭窄などの原因が考えられるため、一度動物病院に相談しましょう。

4.夢を見ているような行動を見せる

犬も熟睡しているときは、夢を見ているのではないかと言われています。その理由として、眠りながら突然猛ダッシュするように足をバタバタと動かしたり、眠りながら「クゥーン」「ワンワン！」と鳴き出すことがあるからです。

眠っていると思っていた愛犬が、突然近くでバタバタと足を動かし始めたらビックリする飼い主も多いでしょう。しかし、冷静に観察していると「夢の中で元気に走り回っているのかな？」と微笑ましくなりますよ。

5.時々体がピクピク動く

熟睡している犬は、時折ピクピクと体の一部分を痙攣させるように動かすことがあります。初めて見たときは「痙攣！？」と慌ててしまう飼い主もいるでしょう。

しかし、これは犬が夢を見て脳内を整理していたり、日中の情報を整理していたりするときに起こる現象です。また、深い眠りに入るタイミングで起こる筋肉の収縮運動による軽い痙攣とも考えられます。

愛犬に安眠してもらうためにすべき配慮とは

愛犬にぐっすり安眠してもらうためには、愛犬が安心してリラックスできる環境を整えてあげることが何よりも大切です。

清潔なベッドや寝床を整える 静かで薄暗い環境 広すぎず狭すぎない寝返りを打てるくらいの広さ 犬が快適な室温や湿度に調節する（室温20～25度前後、湿度40～60%） 気が散らない場所に寝床を設置する（人の行き来がない、外の騒音が聞こえづらいなど） 日中にしっかり体を動かして、夜は深い睡眠に入れるよう調整する

上記のような工夫を寝床環境や習慣に取り入れて、愛犬がぐっすり安眠しやすい状況を整えてあげましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬は警戒心が強く熟睡しないと言われることもありますが、現代の犬たちは安心できる家の中で過ごしているため、環境を整えてあげれば熟睡することも十分あります。ぜひ愛犬が安眠しやすい環境を整えて、しっかり睡眠をとらせてあげましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)