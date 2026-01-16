貴島明日香、“お酒にも合う”【セブンイレブン】お惣菜「本当にクオリティー高い」

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『ハイボール（ロング缶）に合うおつまみ持ち寄り選手権！』という動画を投稿。動画では、貴島さんとスタッフさんが、おつまみを持ち寄って、お酒を楽しむ企画を公開。この中で、貴島さんもお気に入りの、“お酒にも合う”『セブンイレブン』のお惣菜をピックアップします♪

スタッフさんが取り出すと、貴島さんも「うわ〜！ええよなぁ」「わかります」「これめっちゃ美味しいですよね！」と共感した商品がこちら。

◼︎たことブロッコリーバジルサラダ

セブン-イレブン / たことブロッコリーバジルサラダ 税込300円（公式サイトへ）

ふっくらと蒸し上げたたこと、ブロッコリー、じゃがいもに、バジルソースを合わせたお惣菜。

1パック92kcalと、ヘルシーなのも嬉しいですね。

◼︎おつまみとしても優秀なお惣菜

スタッフさんが、お酒にも合うし、ご飯の時でも美味しいと話すと、貴島さんは「わかるわー。ちょっと現場に行く時とかに1個買っていってしまったりする」と、普段からよく食べているとコメント。

その後、ハイボールに合わせながら、おつまみとして食べると、貴島さんは親指を立ててグッドポーズを見せ、「これ本当にクオリティー高いですよね」「お酒にやっぱめっちゃ合うな。手軽な前菜って感じでいいね」と絶賛されていました♪

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、貴島さんおすすめのおつまみも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。