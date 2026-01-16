CORTIS¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØGOAT¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¡¡ÁÞÆþ²Î¤Î²Î¾§Ã´Åö
¡¡CORTIS¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØGOAT¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ±Ç²è¤Ï¡¢±Ç²è¡ØKPOP¥¬ー¥ë¥º¡ª¥Çー¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡Ù¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ÏCORTIS¤Î¤Û¤«¡¢Jelly Roll¡¢Bryant Barnes¡¢Ayra Starr¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CORTIS¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖMention Me¡×¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï2·î13Æü14»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸åÆ±±Ç²è¤ª¤è¤ÓCORTIS¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë