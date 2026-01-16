「本当に凄い！まだ増える？」プロ入りが止まらない！ 選手権王者・神村学園から“５人”がJ内定でファン驚き「続々と…」「半端ないって」
第104回高校サッカー選手権で悲願の初優勝を飾った神村学園からJクラブ加入内定選手が続々と決まり、大きな注目を集めている。
昨年12月末から開催された選手権。その大会開幕前の時点で、神村学園からはDF中野陽斗（→いわきFC）、MF福島和毅（→アビスパ福岡）、FW徳村楓大（→FC町田ゼルビア）の３人がすでにプロ内定を掴んでいた。
そして大会後の１月16日、FW日郄元のRB大宮アルディージャ加入、MF荒木仁翔のいわき加入が新たに発表され、J内定者は一気に５人へと増加。選手権王者にふさわしい“プロ輩出力”を示した。
これにはSNS上でも反響が広がり、「神村学園からJリーガー５人目！！」「本当に凄い！まだ増える？」「続々とJ加入してる…」「最終J内定5選手か！凄い」「プロ内定5人はやばいって、半端ないって」といった驚きと称賛の声が相次いだ。
高校サッカーの頂点に立ったチームから、Jリーグの舞台で羽ばたく若武者たちの今後にも、大きな期待が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
