長崎スタジアムシティのハピネスアリーナで16日から開催中の「りそなグループ Bリーグオールスター 2026」。

17日(土)と18日(日)も、見どころが盛りだくさんです。

17日(土)午後3時35分からは、『Bリーグ オールスター ピース ゲーム 2026』。

被爆80周年記念事業として、長崎市ともうひとつの被爆地 “広島” の中学生選抜チームが「平和だからスポーツができる」をコンセプトに戦います。

さらに スリーポイントやダンクのコンテストなども行われます。

18日(日)は、本戦の『りそなグループ Bリーグオールスターゲーム 2026』。

ファン投票などによって選ばれた選手が「B.BLACK」と「B.WHITE」に分かれて対戦します。

長崎ヴェルカからは、馬場 雄大選手と川真田 紘也選手が「B.WHITE」に選出されています。

3日間のチケットは完売していますが、チケットを持っていない人も無料で楽しめる関連イベントが出島メッセ長崎で始まり、多くのファンでにぎわっています。

「りそなグループ Bリーグ オールスター フェス 2026」が開催されている出島メッセ長崎では、開場を待つ人の長い列が。

イベントのオープニングを飾ったのは、長崎女子高校龍踊部による「龍踊」です。

県の内外から訪れた観客からは、モッテコイの声も上がり大いに盛り上がりました。

（東京から）

「ダイナミックで、そもそも龍踊部という部活があるのが衝撃」

（龍踊部の部員）

「久々の演技ということもあり 少し緊張もあったが、たくさんの方からの声援のおかげで最後まで頑張れた」

会場のステージには、長崎ランタンフェスティバル公式アプリ「ストローカル」のアンバサダーを務める、まつお はるかさんが登壇。

（まつおはるかさん）

「ランタンフェスティバルの期間中は街の雰囲気も変わるし、街中がランタンの暖かい光で包まれる」

ストローカルを活用して、来月6日から開催の「長崎ランタンフェスティバル」や、「Bリーグ」を楽しむためのポイントを紹介しました。

「車いすバスケットボール」の体験会もあります。

参加者は、県内で活動する車いすバスケットボールチーム「長崎サンライズ」の選手から、競技用車いすの操作方法やシュート、パスのコツなどを教わりました。

（参加者）

「やったことがなかったので難しいと思ったが、面白かった」

（参加者）

「元々興味があったが、やってみたら車いすを動かすの自体とても難しいし、その上 普通のリングでシュートを打とうとしたら遠い。でもとてもいい経験だった」

出島メッセ長崎には、さまざまなかたちでBリーグを “体験” できるブースも並んでいます。

そのひとつ「ソフトバンク」のブースでは、オールスターに出場する選手と写真を撮り「デジタルトレカ」が作れます。

この会場では、Bリーグの関係者らによるカンファレンスが行われました。

『アリーナを核としたまちづくり』をテーマに、長崎スタジアムシティの運営などを行う「リージョナルクリエーション長崎」の岩下 英樹社長や、鈴木長崎市長らが意見を交わしました。

（リージョナルクリエーション長崎 岩下 英樹社長）

「(スタジアムシティは）民官連携で、私たちが先行して民設民営でスタートしたが、そこに運営面で行政の皆さんがたくさん乗っかってくれ、街の社会解決を一緒にしていこうというサイクルが今、回り始めた」

スタジアムシティと長崎市の連携事例も紹介され、訪れた人は熱心に聞き入っていました。