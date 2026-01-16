立憲民主党と公明党による新党が打ち出されるなか、公明党の斉藤代表が地盤とする広島3区で、自民党の現職が衆議院選挙への立候補を表明しました。



立憲民主党と公明党は16日、新党の名前を「中道改革連合」に決めたことを発表しました。



広島では…。



■石橋林太郎氏（自民・現職）

「広島3区から自民党の公認候補として出馬させていただく準備を進めていることをご報告させていただきます」





広島3区からの出馬を表明したのは自民現職の石橋林太郎氏です。過去2回の衆院選では公明党の斉藤鉄夫氏が「与党統一候補」となり、石橋氏は比例に回りました。自公の連立解消により、初の小選挙区での挑戦です。■自民・石橋林太郎氏「5年越しに小選挙区で挑戦できるので、来たるべき選挙に備えていきたいという思いで今充実している」■立憲・東克哉氏「東克哉です、おはようございます。おはようございます、東です」野党候補も選挙に備えます。「中道改革連合」から広島3区への出馬が見込まれる東克哉氏。けさ、道行く車に手を振っていました。前回の衆院選では斉藤氏に約1万5000票差で敗れましたが、比例復活を果たしました。斉藤氏は15日、小選挙区ではなく比例中国ブロックから出馬する意向を示しました。■立憲・東克哉氏「斉藤さんの決断に対して最大限報いるような活動をワンチームでやりたいですね」《2026年1月16日放送》