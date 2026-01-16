「このいちごのお菓子は珍しい…!?」【ローソン】今が旬の「新作いちごスイーツ」3品実食レビュー
【ローソンでいちご狩り！】2026年最新いちごスイーツ3選
「Uchi Café（ウチカフェ）」シリーズなど、高クオリティーのスイーツが人気の「ローソン」。今回は新たに発売された、今が旬の“いちごスイーツ”を厳選して3品ご紹介します。
いちごスイーツの専門店ブランドとのコラボ商品も登場していますので、ぜひチェックしてみてください。
【画像】ローソンで2025年にヒットしたスイーツ！
1. 「いちごとチーズケーキのクレープ」346円
最初に紹介するのは、「いちごとチーズケーキのクレープ」346円（税込）。いちご風味のホイップクリーム、いちごソース、ベイクドチーズケーキを包んだクレープに生いちご1／2個をトッピングしたぜいたくないちごスイーツです。
見た目もかわいらしい、ピンク色のクレープ生地が特徴です。片手で食べやすいのもうれしいポイントです。
食べると、フレッシュないちごといちごソースの甘酸っぱさと、ベイクドチーズケーキのしっとりとした滑らかな口どけと相まって食べ応えがあります。ホイップクリームの中にはいちごシュガーチップが入っており、食べるたびにザクっとした食感が楽しめてGood。ホイップクリーム好きもうれしいたっぷりのクリームと、いちごのおいしさを満喫できる一品です。
2. 「Wいちごワッフルコーン」322円
続いて紹介するのは、「Wいちごワッフルコーン」322円（税込）。ローソンのアイスの中でも人気の高いワッフルコーンアイスの期間限定いちごフレーバーです。
いちごアイスといちごミルクアイス、2種類のアイスミルクがワッフルコーンの中にぎっしりと詰まっています。
食べてみると、ピンクのいちごアイスは程よく甘酸っぱく、いちごの風味がしっかり。白っぽいいちごミルクアイスは、ミルクのコクが感じられる濃厚でクリーミーな味わいです。
それぞれで食べてもおいしいのはもちろん、2種類を一緒に味わうとより濃厚で絶品に！ ザクザク食感のワッフルコーンと共に、最後まで飽きずに楽しめます。
3. 「ストロベリーマニア マシュマロチョコ いちご味」218円
最後に紹介するのは、「ストロベリーマニア マシュマロチョコ いちご味」218円（税込）です。
こちらはいちご好きから高い支持を集めている、いちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」が監修した商品。いちごパウダー入りの甘酸っぱいいちごチョコレートでマシュマロを包んだお菓子が、袋の中に6個入っています。
いちごチョコに包まれたマシュマロは、ありそうでなかなか見たことがないお菓子だなと思い購入してみました。
食べると、もちっと弾力のあるマシュマロに濃厚ないちごチョコレートが重なって、いちごの風味が口いっぱいにふわっと広がります。ひと口サイズで食べやすく、ついつい手が止まらなくなるお菓子です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「ローソン」でしか買えないオリジナル商品です。気になったスイーツがあれば、ぜひ店舗に行ってチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)