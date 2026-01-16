お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が16日までに公式noteを更新。自身が制作総指揮を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（3月27日公開）にかける思いをつづった。

「映画 えんとつ町のプペル」（20年公開）は興行収入27億円を超えるヒットを記録したが「前作にはあった『大手事務所（吉本興業）のバックアップ』これを一切受けていない」といい「今回は、『製作委員会』の幹事として、資金を出してくださっている様々な企業さんと、何度もコミュニケーションをとって、一件一件契約を結んで、話を取りまとめました」と説明した西野。

「背負ったリスクの面で言うと最も大きかったのが『制作費』だと思います。PR費を入れて、9億円以上を自社から出させていただいたのですCHIMNEY TOWNは大企業でも何でもなくて、社員10数名の小さいベンチャー企業なんです。これだけの予算を投じて、万が一コケてしまった時の『後ろ盾』なんてないんです。ここでコケてしまうと会社は間違いなく傾くと思います」と背水の陣で臨んでいるという。

また「気がついたら自分は日本ではトランプのジョーカーみたいな存在になっていて、どれだけ痛む挑戦であっても、どれだけ恐ろしい挑戦であっても、『まぁ、西野なら、いけるんでしょ』と思われてしまっている」といい「これに関しては僕のブランディングの失敗もあると思うのですが、実際のところは、僕らに余裕なんてないし、吹けば谷底に落っこちるほどの崖っぷちを歩いています」と実情を明かしていた。