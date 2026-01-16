ＪＲ山手線と京浜東北線は１６日、新橋―品川間で停電が発生した影響で、始発から全線で最大約８時間にわたり運転を見合わせた。

午後１時過ぎまでに、山手線、京浜東北線ともに運転を再開したが、他の路線も含め計５８４本の運休、遅れが生じ、６７万３０００人に影響が出た。１５人が体調不良を訴え、うち５人が病院に搬送されたという。

ＪＲ東日本によると、同日午前３時５０分頃、始発の運行に向けて変電所から新橋―品川間に送電しようとした際、停電が発生した。

同区間は終電後、田町駅（東京都港区）の改良工事のために電気を止めていた。作業中は架線に誤って流れた電気を逃がす安全装置を使い、送電前に装置の接続を切る運用になっている。ところが、送電時に接続されたままになった装置に過大な電流が流れ、停電が起きたとみられる。ＪＲ東は、人的ミスと装置の不具合の両方の可能性を調べている。

京浜東北線は同日午前７時２２分に全線で運転を再開したが、同４８分に再び停電が発生して運転を見合わせた。この影響で、高輪ゲートウェイ―田町間、新橋―浜松町間に２本の列車が停車し、乗客が取り残された。田町駅近くで止まった電車からは午前９時頃、消防などの誘導で乗客がはしごを使って線路に下り、１０分ほど歩いて田町駅に向かった。

出勤途中だった横浜市の会社員（２４）によると、電車は高輪ゲートウェイ駅を発車後しばらくして停車し、まもなく車内の電気も消えた。車内はほぼ身動きできないほど混雑した状態で１時間以上を過ごしたという。空調も止まっていたといい、南さんは「窓を開けて換気したけど、車内が暑くて大変だった」と疲れた様子で話した。

ＪＲ東の担当者は「お客様に多大なご迷惑をかけたことを深くおわびする。早急に原因を究明し、再発防止を図り、信頼の確保に努める」と話した。