¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¸µÂåÉ½¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¾¾°æ°ìÏº»á¤¬£±£¶Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎàÂçºåÅÔ¹½ÁÛá¤ËÄ©¤à¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ±ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤ÈÂçºå»ÔÄ¹¤Î²£»³±Ñ¹¬¤Ï£±£µÆü¡¢½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¥À¥Ö¥ëÁªµó¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡£²áµî¡¢£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÝ·è¤µ¤ì¤¿ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ÎÀ§Èó¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤¦¤È¤·¤Æ£²¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥À¥Ö¥ëÁªµó¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ï¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë¡ÖÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡×ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¶¶²¼Å°»á¤¬È¯É½¤·¤¿¹ÔÀ¯¹½ÁÛ¡£ÂçºåÉÜÁ´°è¤ò¡ÖÂçºåÅÔ¡×¤È¤·¡¢Âçºå»Ô¡¦ºæ»Ô¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ò²ò¾Ã¤µ¤»ÂçºåÉÜ¤È°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯¤Ë£±²óÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¤ÏÈÝ·è¡££²£°Ç¯¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÆ¤ÓÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ïº£²ó¡¢£³²óÌÜ¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡×Á´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°µÄ°÷¤«¤é¡Öº£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢°ìËç´ä¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¡Êº£²ó¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤òÌä¤¦¤Î¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¶Ú¤ä¤«¤é¡Ä¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤Î´ª°ã¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥ª¥ì¤¬¸À¤¦¤¿¤éÁ´°÷ÉÕ¤¤¤Æ¤¤è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ç¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÅÔ¹½ÁÛ¤Ï¡ÖÂç²þ³×¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ø¤ó¤è¡£Í¾·×¤Ë¤½¤Î¾õ¶·¡ÊµÄ²ñ¤äÅÞÆâ¤Ç»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤¬±ó¤Î¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎ²ñµÄ¤Î¾ì¤ÇµÈÂ¼»á¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ê¤Î¤Ë¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤¦µÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ï°ìÊâ°ú¤¯¤Ù¤¤ä¤È»×¤¦¡£¥´¥ê²¡¤·¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯Êý¤¬»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Ï¼º³Ê¤ä¤È»×¤¦¡£¤¯¤À¤é¤ó¥á¥ó¥Ä¤È¥×¥é¥¤¥É¤ä¤Ê¡£Âç¾¤Ï°ú¤¯¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î´ï¤ä¤Í¤ó¤±¤É¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£