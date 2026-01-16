なにわ男子・西畑大吾「まいジャニ」からの仲・九条ジョーとの掛け合いで会場沸かす「ワンワン」「なんでやねん！」【マトリと狂犬】
【モデルプレス＝2026/01/16】なにわ男子の西畑大吾が16日、都内で行われた主演を務めるMBS／TBSドラマイズム『マトリと狂犬』（20日スタート／MBS：毎週火曜深夜0時59分〜、TBS：毎週火曜深夜1時28分〜）1＆2話先行上映＆トークイベントに、共演の細田善彦、向井理、監督の品川ヒロシとともに登壇。絶妙な掛け合いで盛り上げた。
【写真】西畑大吾、向井理から“壁ドン”
薬物の売人として裏社会に生きる主人公を演じた西畑は、オファーを受けた際の率直な感想を問われると、「原作を読ませていただいて、まず思ったのが“これ、地上波で大丈夫？”でした（笑）。裏社会のリアルが描かれていて、リアルすぎて、アウトローすぎて、これは無理なんじゃないかなと思っていたんです。でも読み進めていくうちにどんどん面白くなって、すごく嬉しかったのを覚えています。自分のイメージとは離れている役だと思っていたので、この役を“西畑にやってほしい”と言っていただけた、その心意気が嬉しかったです」と語った。
この日のMCを務めたのは、本編にも登場する元コウテイのお笑い芸人・九条ジョー。「素晴らしいコメント！」と絶賛された西畑が「ありがとう」と微笑むと、九条は「『まいど！ジャーニィ〜』からの長い付き合いなんです」と、西畑が関西ジュニア時代に出演していた番組を紹介しながら笑顔を見せた。
昨年6月に撮影が行われ、本編では金髪だった西畑が「今はもう黒髪にしちゃったんですけど」と話すと、九条は「金髪のほうが良かったぁ」としょんぼり。すかさず西畑が「なんでやねん！」と返すと、品川監督は「アイドルにしては“なんでやねん！”が速すぎる（笑）。最速アイドルじゃない？」と目を丸くした。
撮影について西畑は、「めっちゃ濃密な時間を過ごさせていただきました。1日1回、誰かしらにボコボコにされるか、薬を渡してました（笑）。変な役ですよね。今までそんな経験をしたことがなかったので、人生の中でも思い出に残る1ヶ月間でした」としみじみ振り返る。品川監督は「殴られるのも上手くなったよね。なかなか難しいんだよ」とアクション面を称賛し、西畑は「これからも殴られる役、ほしいです！」と意気込んだ。
さらに、キャストの印象を聞かれた品川監督は、西畑に対して「いじめられればいじめられるほど可愛い。僕の中になかったSっ気が芽生えました（笑）。モニターで見ていても“可愛いな〜”って。目のウルウル感が」と胸キュン。九条が「確かに。犬やったら拾ってまう」と共感すると、西畑は「ワンワン」と返し、会場を沸かせた。
本作は、『カバチタレ！』『極悪がんぼ』などのヒット作を生み出した田島隆（原作）と、マサシ（漫画）による人気コミックを、『ドロップ』『漫才ギャング』などを手掛けた品川監督のメガホンで実写化。脚本は品川と服部隆のタッグが担当した。
かつて売れっ子子役だった梅沢恭之介（西畑）は、転落の末に薬物の売人として裏社会に生きる。六本木で起きた薬物事件をきっかけに、麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹（細田）と警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗（向井）の双方からスパイになることを強要される。逃げ場のない“ダブルスパイ”として危険な世界に追い込まれる中で、薬物汚染の闇と人間の狂気が描かれるクライムドラマ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西畑大吾「まいジャニ」からの仲・九条ジョーとの掛け合いで会場沸かす
◆西畑大吾主演「マトリと狂犬」
