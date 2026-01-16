¡ÖAnimeJapan 2026¡×Á´50¥¹¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡õ½Ð±é¼ÔÈ¯É½ Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¦¤¢¤Î¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¤é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAnimeJapan 2026¡Ù¤¬¡¢3·î28Æü¡Á29Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Á´50AJ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡õ½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2014Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é13²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á°²ó15Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤ÇÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÈÆ±¤¸¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤ÎÅìÅ¸¼¨Åï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆîÅ¸¼¨Åï¤È²°¾åÅ¸¼¨¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²áµîºÇÂçµé¤Î³«ºÅÌÌÀÑ¤ÈºÇÂç¿ô¤Î120¼Ò°Ê¾å¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¡ØAnimeJapan 2026¡Ù¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÝ¯ºä46¤Î½¢Ç¤¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°2026¡×¤Î3·î4Æü¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ê¤Éº£¸å¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î16Æü20»þ¤è¤ê¡¢AnimeJapan¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡ÖAnimeJapan KICKOFF 2026¡×¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´50¤ÎAJ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AnimeJapan 2026¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¡¦³áÍµµ®¡¢Áá¸«º»¿¥¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¤¢¤Î¤é¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
9¡§35¡Á10¡§10¡Ø·à¾ìÈÇ ¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡ÙRabbit House Talk Party ¡÷AJ2026
½Ð±é¼Ô¡§º´ÁÒ°½²»¡¢¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¡¤Û¤«
10¡§55¡Á11¡§30¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ß¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙAnime Japan¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸2026
½Ð±é¼Ô¡§»³²¼Âçµ±¡¢ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¡¢¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢µÈÌîÍµ¹Ô
12¡§15¡Á12¡§50 ¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢²¼Ìî¹É¡¢¾¾²¬Ä÷¾ç
13¡§35¡Á14¡§10 ¥¢¥Ë¥á¡ØÉ÷¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¡ÙAnimeJapan¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¢³áÍµµ®¡¢ÍªÌÚÊË¡¢Æâ»³¹·µ±¡¢¾¾ß·¥Í¥¡ÊMC¡Ë
14¡§55¡Á15¡§30¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙAnimeJapan 2026¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§±ÝÌÚ½ßÌï¡¢½ïÊý·ÃÈþ¡¢Ãæ°æÏÂºÈ¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ
16¡§15¡Á16¡§50 TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡µ³»Î¥ì¥¤¥¢¡¼¥¹¡ÙAnimeJapan¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§½»ÅÄ¼ÓÎ¤¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¿MC¡Ë¤Û¤«
17¡§50¡Á18¡§25 ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¡¼¥ÈµÇ°¡ªSpecial STAGE
½Ð±é¼Ô¡§ºäÅÄ¾¸ã¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢ÀÐÀî³¦¿Í¡¢¿åÃæ²í¾Ï¡¢¾¾ÅÄ·ò°ìÏº
19¡§10¡Á19¡§45 TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÅÄÃæ¿¿µÝ¡¢Ãæ°æÏÂºÈ¡¢ÌÚÂ¼Úå
¡Ú3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
9¡§35¡Á10¡§10¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛAnimeJapan 2026 Special Stage
½Ð±é¼Ô¡§ÂçÄÍ¹ä±û¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¡¢ß¯¤á¤°¤ß¡¢ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡¢Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
10¡§55¡Á11¡§30 TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù4th seasonÊüÁ÷Ä¾Á°¡ª¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§¾®ÎÓÍµ²ð¡¢¹â¶¶Íû°Í¡¢¿·°æÎ¤Èþ¡¢¹¾¸ýÂóÌé¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡¢ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß
12¡§15¡Á12¡§50 ·à¾ìÈÇ¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ »ÍÍÕ·Ñ¾µÊÔ¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÃæÂ¼Íª°ì¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢ºØÆ£ÀéÏÂ¡¢¾®ÌîÂçÊå¡¢³ýÌî°¦°á
13¡§35¡Á14¡§10 TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²«Àô¤Î¥Ä¥¬¥¤¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°¡½ ³«Ëë¥Îµ· ¡½
½Ð±é¼Ô¡§¾®Ìî¸¾Ï¡¢µÜËÜÐÒ²ê¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¡¢µ×ÌîÈþºé
14¡§55¡Á15¡§30¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ AnimeJapan2026
½Ð±é¼Ô¡§¼ï粼ÆØÈþ¡¢»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡¢¾®ÎÓÀé¹¸
16¡§15¡Á16¡§50¡ØºÇ½ª³Ú¾Ï ¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§¹õÂô¤È¤â¤è¡¢Ä«°æºÌ²Ã¡¢ËÅÄË¨³¨¡¢°ÂºÑÃÎ²Â
¢¨³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â»Ü»þ´Ö¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡Ú3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
10¡§15¡Á10¡§50 Ìµ¿¦Å¾À¸· ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡¡AJ2026¤Ç¤âËÜµ¤¤À¤¹¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§Æâ»³Í¼¼Â¡¢¾®¸¶¹¥Èþ¡¢³ýÌî°¦°á¡¢²Ã·¨°¡°á
11¡§35¡Á12¡§10 TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡ÙÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷Ä¾Á°¡ªAJ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§°æ¸ýÍµ¹á¡¢Â®¿å¾©
12¡§55¡Á13¡§30 TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§Å·粼ÞæÊ¿¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡¢´Ý²¬ÏÂ²ÂÆà¡¢Æ£°æ¤æ¤¤è¡¢²ñÂô¼ÓÌï
14¡§15¡Á14¡§50 TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ËÜÂ¼ÎèÆà¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡¡¤Û¤«
15¡§35¡Á16¡§10 BS11 presents TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Ç¥Á¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿²¶¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¤âÌµÁÐ¤¹¤ë¡ÙAJ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡ÊMC¡Ë¡¢Æü¹âÎ¤ºÚ
17¡§10¡Á17¡§45 Fate¡¿Grand Order ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¡ÁRoad to ½ª¾Ï After-Party¡Á
½Ð±é¼Ô¡§ÀÐÃ«½Õµ®¡¢ÀéÍÕæÆÌé¡¢ÆüÈæÍ¥Íý¹á¡¢¿¹ÍÚ¹á¡ÊMC¡Ë
18¡§30¡Á19¡§05 TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡ÙÂè2´üÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÀîÅçÎí»Î¡¢ËÜÅÏ Éö¡¢¾®À¾¹î¹¬¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢¶½ÄÅÏÂ¹¬¡¢ÍªÌÚ ÊË¡¢¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢Æâ»³Í¼¼Â
¡Ú3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
10¡§15¡Á10¡§50¡Ø±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§»³²¼À¿°ìÏº¡¢À¥¸ÍËãº»Èþ¡¢¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡¢¶â¸µ¼÷»Ò¡¢Ä«°æºÌ²Ã¡¢¶áÆ£ÎèÆà
11¡§35¡Á12¡§10 TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ¹¤Î¾ëÊÉ¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¡¢ÀéÍÕæÆÌé¡¡¤Û¤«
12¡§55¡Á13¡§30 TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÀÐÃ«½Õµ®¡¢¼ã»³»í²»¡¢±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¡¢·ëÀî¤¢¤µ¤¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢ÇòÉÍÅôÆàÇµ¡¢ÅÚ²°¿ÀÍÕ
14¡§15¡Á14¡§50 ·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥Ç¥£¥¢¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÀÐÀî³¦¿Í¡¢À¥¸ÍËãº»Èþ¡¢»³º¬åº¡¢ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡¢Å·ÄÅÈÓÂçÏº¡ÊMC¡Ë
15¡§35¡Á16¡§10¡ØDr.STONE SCIENCE FUTURE¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ AnimeJapan2026
½Ð±é¼Ô¡§¾®ÎÓÍµ²ð¡¢¸ÅÀî¿µ¡¡¤Û¤«
¢¨³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â»Ü»þ´Ö¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡Ú3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
10¡§45¡Á11¡§15 ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙAnimeJapan2026 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§½ÕÀ¥¤Ê¤Ä¤ß¡¢ÂçÄÍ¹ä±û¡¢»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ
11¡§45¡Á12¡§15 TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹¡ÙÄ¨È³Í¦¼Ô9004Ââ AnimeJapan¥¹¥Æ¡¼¥¸µÏ¿
½Ð±é¼Ô¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢ÈÓÄÍËã·ë¡¢ÀÐ¾åÀÅ¹á¡¢ÀéÍÕæÆÌé¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò
12¡§45¡Á13¡§15 Netflix ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§¾®ÎÓ¿Æ¹° ¡¢ß¯¤á¤°¤ß
14¡§05¡Á14¡§35 TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§º´Æ£ÂóÌé¡¢À±´õÀ®ÁÕ
15¡§05¡Á15¡§35 ¹â¶¶Î±Èþ»ÒºÇ¿·ºî¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á° ³«Ëë¼°
½Ð±é¼Ô¡§³áÍµµ®¡¢Àî°æÅÄ²Æ³¤¡¢²¼Ìî¹É¡¢Ë±ÊÍø¹Ô¡¡¤Û¤«
16¡§05¡Á16¡§35 AnimeJapan ¿·¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Âç¾Þ 2026 ¼ø¾Þ¼°
½Ð±é¼Ô¡§¿·¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Âç¾Þ ¼õ¾Þ¼Ô ¤Û¤«
¡Ú3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
10¡§45¡Á11¡§15¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡ÙAnimeJapan 2026¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÀÐ¶¶ÍÛºÌ¡¢Â¼À¥Êâ¡¢·§Ã«·òÂÀÏº ¤Û¤«
11¡§45¡Á12¡§15¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡ÙÂè2´ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ºäÂÙÅÍ¡¢ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡¢È¬ÂåÂó¡¢ÇòÀÐÀ²¹á
12¡§45¡Á13¡§15 ¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§Åçºê¿®Ä¹¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢ÆâÅÄÄ¾ºÈ¡¢¹¾¸ýÂóÌé
14¡§05¡Á14¡§35 TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆó½½À¤µªÅÅÝæÌÜÏ¿-¥æ¡¼¥ì¥«¡¦¥¨¥ô¥ê¥«-¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢±«µÜÅ·¡¡¤Û¤«
15¡§05¡Á15¡§35¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°AJ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§µÌ¤á¤¤¡¢¾®¼¯¤Ê¤ª¡¢¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢³ýÌî°¦°á¡¢ÏÂÀôÉ÷²Ö¡¢×¢¸¶¤Õ¤¦
16¡§05¡Á16¡§35¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡ù¥±¥í¥í·³Áâ Éü³è¤·¤ÆÂ®¹¶ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¤Î¥±¥í¥Ã¡ª¤È¥é¥¸¥ª¡Ù¸ø³«¼ýÏ¿
½Ð±é¼Ô¡§ÅÏÊÕµ×Èþ»Ò¡¢¾®ºù¥¨¥Ä¥³¡¢¤¢¤Î¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì
¢¨³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â»Ü»þ´Ö¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡Ú3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
10¡§15¡Á10¡§45 TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡ÙSeason2 AJ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÀéÍÕæÆÌé¡¢¾åÅÄÎïÆà¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤
11¡§15¡Á11¡§45 ¥¢¥Ë¥á¡ØPSYREN -¥µ¥¤¥ì¥ó-¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§°ÂÅÄÎ¦Ìð¡¢É÷´ÖËüÍµ»Ò¡¡¤Û¤«
12¡§15¡Á12¡§45 ¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡ÙAJ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÉðÆâ½ÙÊå ¤Û¤«
13¡§15¡Á13¡§45 ¥¢¥Ë¥á¡ØBLACK TORCH¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ¡¢¾åÅÄà¢»Ê¡¢ÀéËÜÌÚºÌ²Ö¡¢±ÝÌÚ½ßÌï¡¢¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢¾åÅÄÎïÆà
14¡§35¡Á15¡§05¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§µÌ°Éºé¡¢·ëÀî¤¢¤µ¤¡¢Àé½Õ¡¢¾®ÎÓ°¦¹á¡¢°ËÆ£ºÌº»¡¢ÀÄÌÚÍÛºÚ
15¡§35¡Á16¡§05 TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡ÙÂè4´üÊüÁ÷Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡ÁÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î5¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷¤Ø¤ÎÁ¥½Ð¡Á
½Ð±é¼Ô¡§²¬ºéÈþÊÝ¡¢Ë¸ý¤á¤°¤ß¡¢Á°ÌîÃÒ¾¼¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¡Ú3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
10¡§15¡Á10¡§45 TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÃÕ±àWARS¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§¼ï粼ÆØÈþ¡¢·§Ã«·òÂÀÏº
11¡§15¡Á11¡§45 ¥ª¥¿¥¯¤ËÍ¥¤·¤¤¥®¥ã¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡ª¡©
½Ð±é¼Ô¡§¾®Â¼¾¡¢°ð³À¹¥¡¢¶Üß·Í¥
12¡§15¡Á12¡§45 TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡ÙAnime Japan¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§ÎëÂå¼ÓµÝ¡¢ºäÅÄ¾¸ã
13¡§15¡Á13¡§45 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Õ¥é¥¢¥Ë¡Ù³ÈÂç¡ª¡Ø¥¹¥Î¥¦¥Ü¡¼¥ë¥¢¡¼¥¹¡Ù¡Ø¤³¤ìÉÁ¤¤¤Æ»à¤Í¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§µÈ±ÊÂóÅÍ¡¢Ê¿ÀîÂçÊå¡¢´Øº¬ÌÀÎÉ¡¢Áá¸«º»¿¥
14¡§35¡Á15¡§05 ¥¢¥Ë¥á¡Ø¸¸ÁÛ¿åÞ÷ÅÁ¡ÙAJ2026¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
½Ð±é¼Ô¡§·§Ã«½Óµ±¡¢ÅÚ²°¿ÀÍÕ¡¢Æü¸¶¤¢¤æ¤ß¡¢¾®À¾¹î¹¬¡¡¤Û¤«
15¡§35¡Á16¡§05 TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤«¤ÍÈ¸¡Ù³«±éÄ¾Á°¡ª·èµ¯²ñ
½Ð±é¼Ô¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¡¢¹¾¸ýÂóÌé¡¢¹â¶¶Íû°Í¡¢Ê¡»³½á
¢¨³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â»Ü»þ´Ö¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
